애플 ‘울트라’ 브랜드 확대 전망…"폴더블 아이폰·맥북에 적용"

애플이 아이폰과 맥북 신제품에 ‘울트라’ 브랜드를 도입할 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 맥월드는 27일(현지시간) 소식통을 인용해 애플의 첫 번째 폴더블 폰이 ‘아이폰 울트라’라는 이름으로 출시될 예정이라고 보도했다.

애플의 폴더블 아이폰 ‘아이폰 폴드’ 렌더링 (출처=아이폰 틱커)

보도에 따르면, 아이폰 울트라는 아이폰18 프로, 아이폰18 프로 맥스와 함께 공개되긴 하지만 '아이폰18' 라인업에는 포함되지 않을 전망이다.

이는 ‘아이폰 에어’가 아이폰17 시리즈와 별도 포지셔닝을 갖는 전략과 유사한 맥락이다. 애플은 아이폰 울트라를 프로 모델과 동시에 출시하는 것을 목표로 하고 있지만, 일정이 수 주 지연되거나 초기 공급량이 제한될 가능성도 제기된다.

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이와 함께 애플은 올해 말이나 2027년 초를 목표로 ‘맥북 울트라’ 출시도 준비 중인 것으로 알려졌다. 해당 제품은 OLED 패널과 터치스크린을 탑재하고, 기존 맥북 프로보다 상위 모델로 자리 잡을 전망이다. 가격 역시 프리미엄 전략에 맞춰 상당히 높게 책정될 것으로 보인다. 다만 메모리 공급망 차질로 인해 출시 시점이 수개월가량 지연될 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

애플은 이미 M 시리즈 울트라 칩과 애플워치 울트라, 카플레이 울트라 등에서 울트라 브랜드를 사용하고 있다. 앞서 블룸버그 통신은 폴더블 아이폰과 OLED 맥북에 ‘울트라’ 브랜드가 적용될 수 있다고 보도한 바 있으며, ‘에어팟 울트라’ 역시 출시될 가능성이 있다고 덧붙였다.