파일러, 엔비디아 네모트론 해커톤 도메인 특화 모델 트랙 우승

파일러(대표 오재호)가 지난 21·22일 양일간 진행된 ‘엔비디아 네모트론 개발자 데이 서울 2026’ 행사에 마련된 네모트론 해커톤에 참가, 도메인 특화 모델(트랙 B) 부문에서 우승을 차지했다.

파일러는 이번 해커톤에서 엔비디아의 최신 경량 대형언어모델인 ‘네모트론-나노 12B v2 VL’을 기반으로 영상 안전 평가에 특화된 정밀 분석 시스템을 선보였다. 특히 ‘SFT(지도 미세 조정)’와 최신 선호도 최적화 알고리즘인 ‘SimPO(Simple Preference Optimization)’를 엔비디아의 학습 도구인 메가트론 브릿지에 이식함으로써 가드레일 내재화를 달성한 점이 높은 평가를 받았다. 모델이 최신 알고리즘을 학습할 수 있도록 도움으로써 AI가 영상을 설명하는 수준을 넘어 유해 콘텐츠를 더욱 빠르고 정확하게 분류하고, 그 근거까지 논리적으로 설명할 수 있는 시스템을 구축한 것이다.

파일러 팀은 8천 개 이상의 비디오, 2만5천 개 이상의 세부 구간으로 구성된 민감 영상 데이터셋을 활용하여 네모트론 모델을 파인튜닝했고, 이를 통해 유해 요소 발생 지점을 초 단위로 찾아내는 ‘시간적 도메인 로컬라이제이션(Temporal Domain Localization)’ 성능을 극대화했다. 실험 결과 기존 오픈소스 모델 대비 정확도 및 시간적 일치도(tloU, Temporal Intersection over Union)면에서 압도적인 성능을 기록했다. 파일러 측은 이 기술이 향후 데이터 라벨링 자동화의 기반이 될 수 있을 것으로 내다보고 있다.

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파일러, 엔비디아 네모트론 해커톤 트랙B 우승

이번 네모트론 해커톤은 엔비디아의 최신 AI 생태계를 활용해 혁신적인 모델을 구축하는 자리로 마련됐다. ▲창의적인 에이전틱 시스템(트랙 A) ▲도메인 특화 모델(트랙 B) ▲SDG를 위한 합성 데이터 파이프라인(트랙 C) 등 세 가지 트랙으로 구성된 해당 행사는 48시간의 집중적인 기술 경연으로 펼쳐졌다. 파일러AI팀의 개발자 4인은 고도의 모델 최적화 역량이 요구되는 트랙 B에 참가해 완성도 높은 모델을 선보이며 우승의 영예를 안았다.

오재호 파일러 대표는 이번 해커톤 우승에 대해 “파인튜닝 방법론 및 학습에 집중하는 트랙에 참가함으로써 엔비디아 최신 모델의 한계점과 가능성을 모두 테스트할 수 있었다”며 “앞으로도 엔비디아의 인프라를 적극적으로 활용하며 영상이해 분야 기술을 고도화하고, 이를 기반으로 AI 시대의 T&S(신뢰와 안전) 확보에 앞장설 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.