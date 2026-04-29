카카오엔터, 김수지 작가 '잊혀진 들판' 웹툰으로 만든다

카카오엔터테인먼트는 글로벌 지식재산(IP) '상수리나무 아래' 김수지 작가의 신작 웹소설 '잊혀진 들판'을 웹툰으로 제작해 카카오페이지와 카카오웹툰에서 내달 5일 공개한다고 29일 밝혔다.

상수리나무 아래와 같은 세계관을 공유하는 웹소설인 잊혀진 들판'은 불륜으로 태어난 황녀 탈리아 로엠 귀르타와 동부의 귀공자 바르카스 라에드고 시어칸 등 두 인물을 중심으로 한 로맨스를 그려낸 작품이다. 지난해 웹소설 신작 가운데 신규 열람자 수와 구매자 수 모두 정상에 올랐으며, 카카오페이지 전체 소설 주간 랭킹1위에 2주간 랭크됐다. 누적 조회 수는 2000만여 회다.

웹툰은 김수지 작가 원작을 바탕으로 스푼 작가가 각색과 그림을 맡았다. 스푼 작가는 웹소설 '어느 날 공주가 되어버렸다' 웹툰화 당시 연출과 그림 실력을 바탕으로 작품을 카카오페이지 밀리언페이지에 올렸다.

김수지 작가 신작 '잊혀진 들판' 웹툰 포스터. (사진=카카오엔터테인먼트)

웹툰 '잊혀진 들판' 공개를 기념한 기획전도 카카오페이지에서 내달 4일부터 2주간 열린다. 웹툰을 감상한 독자들을 대상으로 '잊혀진 들판' 세계관과 어울리는 명품 목걸이와 디너 스푼을 추첨 증정하고 웹툰 미공개 컷 공개 행사와 캐시 증정 행사를 진행한다. 웹소설 원작 감상 유저 100명을 추첨해 패브릭 포스터 등으로 구성된 '한정판 상수리나무 아래 & 잊혀진 들판 굿즈 패키지'를 전달할 예정이다.