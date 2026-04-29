마크애니-정보산업연합회, 생성AI 콘텐츠 신뢰성 확보 MOU

마크애니(대표 최고)는 한국정보산업연합회와 인공지능(AI) 콘텐츠 신뢰성 기술 활용 촉진을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 양 기관은 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률(이하 AI 기본법) 시행에 발맞춰 국내 AI 기업들이 기술적 요건을 효과적으로 충족할 수 있게 지원하는 데 뜻을 모았다.

이번 협약을 통해 마크애니는 국제 표준인 C2PA(콘텐츠 출처 및 진위 확인을 위한 연합) 기술과 가시적, 비가시적 워터마크 등 생성형 AI 콘텐츠 신뢰성 확보를 위한 핵심 기술을 제공한다. 또 AI 기업들이 해당 기술을 원활하게 도입하고 활용할 수 있게 실무적인 기술 연계와 전문가 자문을 지원할 계획이다.

마크애니 금동기 COO(왼쪽)와 유은종 한국정보산업연합회장이 M0U를 맺고 있다.

한국정보산업연합회는 AI 산업 생태계 내에서 신뢰성 기술이 확산될 수 있도록 협력 환경을 조성하는 역할을 수행한다. 연합회는 회원사를 대상으로 마크애니의 콘텐츠 신뢰성 기술을 적용해 볼 수 있는 기회를 제공하고, 연합회가 운영하는 각종 인증 사업에도 해당 기술을 적극적으로 도입해 국내 AI 산업의 신뢰도를 높이는 데 기여할 예정이다.

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마크애니 금동기 COO는 AI 기본법 시행을 앞두고 생성형 AI 콘텐츠의 출처 검증과 투명성 확보가 선택이 아닌 기업의 필수 과제로 부상하고 있다고 설명했다. 이어 이번 협약을 통해 마크애니의 독보적인 기술력이 국내 AI 기업들의 법적 대응 역량을 강화하는 데 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 안전하고 신뢰받는 인공지능 생태계를 조성하기 위해 기술적 지원을 아끼지 않겠다고 강조했다.

마크애니는 이번 업무협약을 시작으로 인공지능 콘텐츠 신뢰성을 강화하기 위한 산업계 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 국내 기업들이 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕고, 투명한 AI 이용 환경을 구축하는 데 앞장설 전망이다.