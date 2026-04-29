골프존파크, 5월 가정의 달 이벤트 마련

골프존(대표 박강수)은 5월 가정의 달을 맞아 총 4주간 골프존파크 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

골프존의 가맹사업 브랜드 골프존파크는 매년 가정의 달과 명절 기간에 가족들과 함께 스크린골프 라운드의 즐거움을 경험할 수 있는 이벤트를 기획해 선보여 왔다. 올해 가정의 달 이벤트는 골프존 등급별 미션과 다회 라운드 이벤트 두 가지로 마련됐다. 참여를 원하는 골퍼라면 누구나 골프존 회원 로그인 후 투비전NX, 투비전이 설치된 전국 골프존파크에서 스트로크, 네트워크플레이 모드로 참여할 수 있다.

첫 번째 이벤트 미션 달성 이벤트는 이벤트 코스 후반 9개 홀에서 골프존 회원 등급별로 미션을 수행하면 골프존파크 이용권과 레고, 처갓집 치킨, 배스킨라빈스, 메가커피 상품권을 랜덤으로 제공하는 이벤트다. 미션은 참새 등급의 경우 2홀 연속 파, 까치와 학 등급 3홀 연속 파, 매 등급 2홀 연속 버디, 독수리 등급 3홀 연속 버디를 기록하면 된다. 이벤트 코스는 서원힐스CC, 안동레이크 GC, 테디밸리CC 등 총 20개 코스로 구성됐다.

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두 번째 이벤트는 다회 라운드 이벤트로 다음달 1일부터 5일까지 황금연휴 기간 5회 이상 라운드를 하는 회원에게 골프존파크 이용권을 지급한다. 이용권은 골프존 앱 스크린골프 메뉴의 스탬프 이벤트에서 나의 성공 현황을 통해 확인 가능하다.

최수영 골프존 GS사업기획팀장은 “골프존파크가 매년 가정의 달에 진행하는 스크린골프 이벤트를 통해 올해도 골프존파크에서 즐거운 연휴를 보내시길 바란다”라고 밝혔다.