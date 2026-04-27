골프존 레드베터 아카데미, 엡솜 컬리지 말레이시아와 파트너십

골프존 레드베터 아카데미가 말레이시아의 명문 국제 기숙학교 엡솜 컬리지 말레이시아와 파트너십을 바탕으로 주니어 골퍼 대상 첫 골프 정규 프로그램 운영을 시작했다.

엡솜 컬리지 말레이시아는 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항 인근에 20만㎡(6만평) 규모의 캠퍼스를 자랑하는 국제학교로 영국 전통 보딩 스쿨 교육을 만 3~19세 학생들을 대상으로 제공하고 있다. 특히 프로 수준의 엘리트 스포츠를 학업과 함께 훈련할 수 있는 국제학교로서, 골프존 레드베터 아카데미는 지난해 11월 엡솜 컬리지 말레이시아와 글로벌 엘리트 골프 인재 양성 허브 구축을 위한 전략적 제휴를 맺었다.

양사 파트너십을 통해 설립된 골프존 레드베터 아카데미 엡솜(GOLFZON Leadbetter Academy at Epsom)은 정밀한 기술, 스포츠 과학을 접목한 체계적인 훈련, 멘탈 훈련 및 강화, 토너먼트 실전 경험 등 골프존 레드베터 아카데미의 체계적인 코칭 철학을 영국식 정규 교육 과정에 통합해 선보인다.

골프존 레드베터 아카데미 엡솜(GOLFZON Leadbetter Academy at Epsom) 야외 그룹 훈련 모습.

골프존 레드베터 아카데미 엡솜 프로그램은 경쟁력 있는 골프 주니어 육성을 목표로, 현지 훈련 인프라와 코칭 프로그램을 바탕으로 운영된다. 아카데미 학생들을 위한 그린 및 쇼트 게임 구역을 갖춰 주간 최대 40시간의 체계적인 커리큘럼을 진행하며, 엡솜 인근 소재의 18홀 챔피언십 코스 코타 세리에마스 골프 컨트리 클럽에서의 훈련도 받게 된다. 현재 교육을 받고 있는 학생은 80명으로, 다양한 국가의 주니어 선수들도 참여하고 있다.

모든 교육은 PGA와 레드베터 인증을 받은 코치가 함께하며 ASEAN 주니어 챔피언십, PGA와 파트너십 관계인 아시아 영국 국제학교 연맹(FOBISIA), 아시아 주니어 마스터즈, 골프존 레드베터 엡솜 주니어 투어 시리즈 등 다양한 실전 토너먼트 경험 기회도 제공한다. 또한, 올해 연말까지 종합적인 골프 코칭을 제공하는 주니어 골프 캠프도 운영할 예정이다.

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벤 리치스(Ben Riches) 골프존 레드베터 아카데미 CEO는 “골프존 레드베터 아카데미의 체계적인 골프 코칭 프로그램에 대해 교육을 받는 학생들과 학부모의 반응이 긍정적이다, 향후에도 프로그램 운영을 통해 주니어 선수 육성 기반을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다”라고 밝혔다.

한편, 골프존 레드베터 아카데미는 세계적인 골프 교습가 데이비드 레드베터의 교육 체계와 골프존 시뮬레이터 기술 기반의 정교한 데이터 분석을 바탕으로 국내 3곳을 포함해 전 세계에서 골프 아카데미 네트워크를 운영하고 있다. 엘리트 선수부터 아마추어 골퍼까지 폭넓은 커뮤니티를 지원하며 이번 엡솜컬리지 말레이시아 제휴와 같이 교육기관과 연계한 형태의 주니어 육성 프로그램 운영 모델을 확대하고 있다. 또한 향후 국가 및 지역별 운영 환경에 맞춘 다양한 아카데미 모델을 바탕으로 글로벌 골프 코칭 네트워크를 이어갈 계획이다.