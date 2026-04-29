편의점서 로봇도 판다…GS25, ‘휴머노이드 로봇’ 11종 출시

가정의 달 기획 상품 130여종 선봬…순금·순은 상품 10종 마련

유통입력 :2026/04/29 11:07

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 5월 가정의 달을 맞아 로봇, 순금, 한우 등 130여종의 특별 기획 상품을 선보인다고 29일 밝혔다.

GS25는 최근 로봇·AI에 대한 높은 관심이 반영해 차별화 상품으로 로봇 상품으로 선보이게 됐다. 이번에 선보이는 로봇 제품은 ▲AI 소셜 로봇 ‘리쿠’ ▲휴머노이드 로봇(G1) ▲4족 보행 로봇(Air) ▲에일리코 로봇 키링 등 총 11종이다.

AI 소셜 로봇 리쿠는 국내 기술로 개발된 대한민국 제품이다. AI 기반 대화와 감정 표현 기능을 갖춰 사용자와 자연스러운 소통이 가능해 어린이 교육과 어르신 돌봄 등 다양한 일상 영역에서 활용할 수 있다.

GS25가 오는 5월 가정의 달을 맞아 휴머노이드 로봇, 카네이션 골드바 등 기획 상품 130여종을 선보인다. (제공=GS리테일)

로봇 키링은 이른바 ‘반려 로봇’으로 불리는 초소형 제품이다. 가방이나 열쇠 등에 부착해 휴대할 수 있으며, 간단한 상호작용을 통해 일상 속 교감도 나눌 수 있다. 10만원대로 구매할 수 있다.

GS25는 순금, 한우 등도 가정의 달 대표 상품으로 구성했다.

어버이날을 맞아 출시되는 순금은 수요가 매년 성장하고 있다. 지난해 순금 관련 매출은 전년 대비 2배 이상 신장했다. 올해 선보이는 제품은 ‘카네이션 골드바’ 등 6종(1g~37.5g)의 순금 상품과 ‘실버바1000g’ 등 4종의 순은 상품이다.

고물가에 따른 ‘내식’ 선호 추세를 반영해 ‘투뿔 한우’ 등 축산 상품을 비롯해 수산물, 과일, 김치 등 다양한 품목을 가정의 달 특별 기획 상품으로 운영한다. 대표 상품으로는 ‘1++ 한우 등심팩900g’, ‘알배기생물꽃게1㎏’, ‘씻어나온사과2.7㎏’ 등이다.

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가정의 달 특별 기획 상품은 전국 GS25 매장을 통해 주문 판매하는 방식으로 운영된다.

박거동 GS리테일 라이프리빙팀 MD는 “변화하는 소비 트렌드에 맞춰 로봇, 순금 카네이션 등 130여 종 규모의 가정의 달 기획 상품을 준비했다”며 “차별화된 상품과 프로모션을 통해 풍성하고 새로운 소비 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
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