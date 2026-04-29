아워홈, 새 뷔페 브랜드 ‘테이크’ 출시…평일 2만원대

아워홈이 새로운 뷔페 브랜드 ‘테이크(TAKE)’를 선보이며 외식사업 확장에 나선다. 식음료(F&B) 시장 경쟁력과 품질을 바탕으로 고객들의 입맛을 사로잡겠다는 계획이다.

29일 아워홈에 따르면 테이크 1호 매장은 다음 달 1일 서울 종로구 영풍빌딩 지하 2층에 문을 연다. 전용면적 약 823㎡(250평) 규모로 1호선 종각역과 연결돼 있다. 광화문·인사동·청계천 등과 가까워 평일 직장인, 주말 나들이 관광객 수요를 모두 잡을 수 있는 핵심 입지다.

콘셉트는 세계 여러 나라의 다양한 음식과 문화를 한데 모은 ‘글로벌 푸드 마켓’이다. 브랜드 명은 영화의 장면을 나누는 촬영 단위인 ‘테이크’에서 착안했다.

바베큐 특화 코너 라이브 그릴 존 ‘테이크 그릴’ (제공=아워홈)

테이크는 세계 각국의 시그니처 메뉴를 중심으로 주말과 공휴일 기준 약 130여 가지 메뉴를 제공한다. 가격은 성인 기준 ▲평일 점심 2만 3900원 ▲평일 저녁 2만 9900원 ▲주말 및 공휴일은 3만 2900원이다. 영업 시간은 오전 11시부터 오후 9시까지다.

이곳은 국가별 대표 메뉴와 공간을 결합한 ‘글로벌 미식 스테이션’을 통해 고객에게 색다른 뷔페 경험을 선사한다.

음식 유형별로 코너를 나누는 일반 뷔페와 달리 나라별 미식 경험에 초점을 맞춰 국가별 테마 스테이션을 조성했다. 각 스테이션에서 지역적 특색과 트렌드를 반영한 신규 메뉴를 지속적으로 출시할 계획이다.

가장 눈에 띄는 공간은 바베큐 특화 코너인 ‘테이크 그릴’이다. 식재료를 꼬치에 꽂아 천천히 돌려가며 구워내는 로티세리 방식으로 요리가 완성되는 과정을 고객이 실시간으로 지켜볼 수 있다.

최신 트렌드를 반영한 콘텐츠형 공간 ‘팝업테이블’도 운영한다. 첫 번째 팝업테이블 테마는 ‘이달의 테이크’다. 유명 외식 브랜드는 물론 인기 캐릭터 등 화제성 있는 브랜드와 협업한 메뉴를 선보인다. 첫 협업 브랜드는 삼양식품의 ‘불닭’으로 8월까지 진행한다.

팝업테이블은 주기적으로 테마를 바꾼다. 이밖에 ▲스타 셰프 협업 ▲아워홈 편스토랑 간편식을 접목한 ‘밋 더 셀럽’ ▲노포 브랜드 등 다양한 F&B 브랜드와 협업하는 ‘모두의 식탁’ 등을 순차적으로 제공할 계획이다.

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아워홈은 이번 테이크 출시를 시작으로 외식업을 비롯한 B2C 사업 확장에 속도를 낸다는 방침이다.

아워홈 관계자는 “테이크는 아워홈이 쌓아온 식음 운영 역량과 메뉴 개발 경쟁력을 집약한 외식 브랜드”라며 “차별화된 미식 경험과 높은 품질을 바탕으로 고객 만족도를 계속 높여 나갈 것”이라고 말했다.