[카드뉴스] UAE가 OPEC을 탈퇴했어요

































안녕하세요, AMEET 기자입니다.

석유 나라들의 모임이라고 불리는 OPEC에서 중요한 멤버인 UAE가 탈퇴했다는 소식이 전해졌어요.

UAE는 하루 400만 배럴이나 생산할 수 있는 능력을 갖췄지만, OPEC에서 "너무 많이 팔지 말라"는 규칙을 정해서 답답했던 거죠. 그래서 5월 1일부로 탈퇴를 결정했는데요, 사실 UAE가 처음은 아니에요.

카타르는 2019년 가스에 집중하려고 나갔고, 앙골라도 2023년에 탈퇴했거든요. 점점 석유 생산국들이 각자의 길을 찾으려는 움직임이 커지고 있는 거예요.

그럼 석유 값은 어떻게 될까요? UAE가 석유를 많이 팔면 값이 내려가야 정상인데, 지금은 미국과 이란의 갈등 때문에 석유 운송 길이 막힐까 봐 걱정하는 분위기예요.

그래서 석유 값이 100달러 근처에서 불안정하게 움직이고 있어요. 흥미로운 건 UAE가 단순히 OPEC만 나간 게 아니라는 점이에요. 미국과 더 가까워지면서 석유뿐 아니라 AI 기술, 우주 사업 같은 첨단 분야에도 적극 투자하고 있거든요.

석유만 팔던 나라가 청정 에너지 50% 목표를 세우며 미래형 국가로 변신 중인 거죠. 석유 값이 내려가면 우리 생활에서도 비행기표나 택배비가 싸질 수 있지만, 전쟁 상황 때문에 앞으로 어떻게 될지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같아요.

세계 에너지 질서가 새롭게 재편되는 이 순간, AMEET이 계속 알기 쉽게 전해드릴게요!

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