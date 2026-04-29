이마트24-CU, 성수·명동 찍고 '한강 대전' 맞장

이마트24와 CU가 성수, 명동에 이어 한강 상권을 두고 다시 맞붙었다. CU가 러닝 문화를 반영한 ‘러닝 스테이션’ 점포를 한강 벨트를 중심으로 빠르게 늘리는 가운데, 이마트24도 한강 인근에 점포 2곳을 연이어 선보이며 맞대응에 나선 것이다.

이번 출점은 한강을 중심으로 확산되는 체류형 소비 수요를 겨냥한 전략으로 해석된다. 특히 신세계그룹이 이마트24의 가맹 확대와 수익성 개선을 추진하는 흐름과 맞물린 행보로 풀이된다.

한강 공략 나선 이마트24…일반 점포로 승부

29일 업계에 따르면 이마트24는 지난 25일 서울시 마포구 난지한강공원에 ‘한강르네상스 난지 2호점’을 개점했다. 해당 점포는 ‘비어 캠프(BEER CAMP)’ 콘셉트로 꾸며졌다.

이마트24 ‘한강르네상스 난지 2호점’ (사진=지디넷코리아)

‘비어 캠프’라는 이름처럼 매장에 들어서면 ‘삿포로’ 맥주 앤드캡 매대가 전면에 배치돼 눈길을 끈다. 앤드캡은 매대 맨 끝 모서리에 제품을 진열하는 방식으로 매장 내에서 가장 높은 노출 효과를 기대할 수 있다.

다음 달 4일에는 2호점에서 약 900m 떨어진 곳에 ‘한강르네상스 난지 1호점’도 추가로 문을 연다. ‘라이더 파크’ 콘셉트의 해당 점포는 총 2층 규모로 조성될 예정이다. 1층은 일반 편의점 공간으로, 2층은 이용객들의 휴식 공간으로 운영될 것으로 관측된다.

다만 이들 점포들은 직영 형태의 특화점포가 아닌 ‘일반 점포’ 형태다. 이마트24 관계자는 “한강공원 입지 특성을 반영해 ‘라이더 파크’나 ‘비어 캠프’ 같은 콘셉트를 적용했을 뿐 기본적으로는 스탠다드 점포”라고 설명했다.

공사 중인 이마트24 ‘한강르네상스 난지 1호점’ (사진=지디넷코리아)

이어 “라이더파크는 자전거를 타는 라이더들이 쉬어가라는 콘셉트로 꾸며질 것”이라며 “비어 캠프는 매장 앞에 있는 노천 공연장에서 공연을 즐기며 맥주를 사서 가라는 콘셉트”라고 말했다.

CU는 ‘러닝 거점’ 확대…한강 벨트 경쟁 본격화

이번 이마트24의 한강 공략은 CU와의 경쟁 구도를 더욱 선명하게 보여준다. CU 역시 한강을 중심으로 러닝 스테이션 점포를 빠르게 확장하고 있기 때문이다.

CU는 지난달 서울 여의도 한강 인근에 러닝 스테이션 콘셉트의 시그니처 편의점(CU 한강르네상스여의도 3호점)을 열었다. 해당 점포는 무인 물품보관함, 러닝 관련 상품을 한데 모은 전용 큐레이션존, 탈의실, 휴식존 및 파우더룸 등을 갖춘 체류형 공간으로 꾸며졌다. 이달 초에는 마곡, 망원, 압구정, 옥수, 뚝섬, 잠실 등 한강공원 인근 15개 점포를 추가로 열고 한강 벨트 중심의 러닝 거점 네트워크 구축에 나섰다.

양사의 경쟁은 이미 성수와 명동에서 확인된 바 있다.

CU 한강르네상스여의도 3호점 (사진=지디넷코리아)

이마트24가 지난달 13일 성수동 서울숲 아뜨릴에길에 문을 연 디저트 특화매장 ‘디저트랩 서울숲점’은 한 달 앞서 문을 연 CU 디저트 특화점포 ‘서울디저트파크점’과 약 900m, 도보로는 15분가량 떨어져 있다.

지난달 18일 명동에 개점한 ‘이마트24 K-푸드랩 명동점’ 역시 길 하나 횡단보도를 사이에 놓고 CU 명동역점과 마주 보고 있다. CU 명동역점은 외국인 관광객 선호도가 높은 라면, 바나나맛 우유 등을 집중 진열했고 이마트24도 외국인 관광객을 겨냥해 김밥·라면 등을 전면 배치한 점포로 꾸몄다.

관련기사

특히 이마트24는 지난해 대표 교체 이후 다양한 콘셉트의 점포를 잇따라 선보이고 있다. 작년 11월 성수에 첫 플래그십 스토어 ‘트렌드랩 성수점’을 시작으로 ▲디저트 특화 점포 ‘디저트랩’ ▲체류형 점포 ‘스테이’ ▲병원 특화 점포 ‘쉼’ ▲K-푸드 특화 점포 ‘K-푸드랩’ 등을 선보였다.

업계 관계자는 “이마트24의 수익성 개선과 가맹 확대가 그룹 내 주요 과제로 자리 잡으면서 점포 전략도 공격적으로 바뀌고 있다”며 “상권별 맞춤형 점포를 통해 경쟁력을 끌어올리려는 시도로 보인다”고 말했다.