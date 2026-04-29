KAI, 美 벨 텍스트론과 차세대 고속 중형헬기 협력

한국항공우주산업은 27일(현지시간) 한국군 차세대 고속 중형기동헬기(HSMUH) 솔루션 도출을 위해 미국 벨 텍스트론과 양해각서(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다.

체결식은 미국 텍사스주 포트워스 벨 텍스트론 본사에서 진행됐으며, KAI 조정일 회전익사업부문장과 벨 텍스트론 제프 슐뢰서 전략 사업부 수석 부사장 등 양측 주요 경영진이 참석했다.

이번 양사 간 협약은, 현재 벨 텍스트론사가 미 육군과 협조해 개발 중인 미국의 차세대 수직 이착륙기 MV-75를 기반으로, 미 정부 우선순위와 정책에 발맞춰 한국의 차세대 고속 중형기동헬기 사업에 대해 공동 대응하기 위해 마련됐다.

KAI가 27일(현지시간), 한국군 차세대 고속 중형기동헬기솔루션 도출을 위해 미국 벨 텍스트론(Bell Textron)과 양해각서(MOU)를 체결했다 (사진=KAI)

MV-75는 미 육군 차세대 장거리 공중 강습 항공기(FLRAA) 프로그램에 공식 선정돼 현재 벨 텍스트론사에서 체계개발 중인 기종으로 지난 4월 15일 공식 명칭을 ‘샤이엔 II (CHEYENNE II)’로 확정 발표했다.

KAI와 벨 텍스트론은 MV-75를 기반으로 속도, 항속거리, 기동성을 향상시켜 틸트로터 항공기가 구현할 수 있는 최상의 성능과 역량을 제공하는 차세대 수직 이착륙기에 대한 양사의 공동 비전을 반영한다고 설명했다.

양사는 특히 무기체계를 신속하고 경제적으로 개량할 수 있는 모듈식 개방형 시스템(MOSA) 활용을 포함해 고성능의 솔루션을 함께 검토하는데 전념할 계획이다.

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향후 사업 구체화 단계에 맞춰 다각적인 산업협력 기회도 모색할 예정이다. 조정일 KAI 부문장은 “이번 벨 텍스트론과의 협력은 한국군의 차세대 항공 작전 능력을 비약적으로 도약시키는 계기가 될 것”이라며, “KAI의 검증된 체계개발 역량과 벨 텍스트론의 첨단 기술력을 결합해 우리 군이 급변하는 전장에 즉각 대응할 수 있는 유연하고 강력한 무기체계를 확보할 수 있도록 준비하겠다”라고 강조했다.

제프 슐뢰서 벨 텍스트론 수석 부사장은 “MV-75는 차세대 수직 이착륙 기술의 정수를 보여주는 플랫폼”이라며, “한국의 차세대 고속 중형기동헬기 프로그램은 이러한 첨단 성능을 글로벌 시장으로 확장하고, 미국과 동맹국 간의 상호운용성을 강화하는 중요한 기회가 될 것”이라고 말했다.