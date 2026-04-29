일본 기차역에서 승객 안내 휴머노이드 실증 추진

일본 기차역에서 휴머노이드 로봇을 활용해 탑승객에 안내 서비스를 제공하는 실증 실험이 시작됐다.

씨넷재팬에 따르면 동일본여객철도(JR동일본) 오미야 지사는 5월2일과 5월5일 이틀간 도치기현 오먀마역 재래선 역사 내에서 휴머노이드 실증에 나선다.

실증에서는 오야마역과 신마에바시역을 잇는 료모선 탑승객 대상으로 안내판을 든 휴머노이드 로봇이 동작으로 승강장 방향을 안내하는 식으로 이뤄진다.

사진_씨넷재팬

로봇은 보행하지 않는다. 실증 중에는 JR동일본 연구개발센터 프론티어 서비스 연구소 직원이 상시 모니터링을 실시할 예정이다. 기차 탑승객과 접촉을 방지하기 위해 주변에는 펜스와 완충재를 설치한다.

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JR동일본 그룹은 그룹 경영 비전 ‘유쇼 2034’ 실현을 목표로, 로봇을 활용한 새로운 가치 창출과 업무방식 혁신을 추진하고 있다.

휴머노이드 실정도 로봇 안내가 승객 이동 편의성에 얼마나 기여하는 지 검증하기 위해 마련됐다. 이에 따라, 실증 장면과 역내 유동 인구 등은 동영상으로 녹화해 안내 효과를 측정할 예정이다.