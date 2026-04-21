AI전략위, 자율주행·휴머노이드 소분과 신설…산업 AX 확산

정부가 피지컬 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위해 자율주행·휴머노이드 산업 구축에 나섰다.

국가AI전략위원회는 산업AX·생태계 분과 내 자율주행과 휴머노이드 소분과를 신설하고 각각 킥오프 회의를 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 조치는 AI가 디지털을 넘어 물리 영역과 결합하는 피지컬 AI 시대에 대응하기 위함이다. 자율주행 모빌리티와 휴머노이드 로봇을 핵심 산업으로 보고 전략적 육성이 필요하다는 판단이 반영됐다.

자율주행 소분과 출범을 기념하며 산업AX생태계 조준희 분과장(왼쪽 9번째) 자율주행 소분과 김수영 소분과장(왼쪽 8번째) 및 참여 위원들이 기념 촬영을 했다. (사진=국가AI전략위)

자율주행 소분과에서는 실증 사업 현황과 향후 계획이 논의됐다. 실제 도로 환경에서 데이터 확보와 인프라 구축을 확대하고 시범운행지구 운영 고도화 방안이 추진된다.

이날 대중교통과 물류 분야에서 실증 규모 확대 필요성이 제기됐다. 자율주행 에이전트 도입에 따른 안전 가이드라인 마련 등 제도적 기반 구축도 병행해야 한다는 의견이 나왔다.

휴머노이드 소분과에서는 글로벌 시장 동향과 대응 전략이 공유됐다. 정부는 휴머노이드 산업 생태계 조성과 확산 계획을 중심으로 기술 역량 강화와 기업 성장 지원 방안을 논의했다.

특히 글로벌 기업 간 경쟁이 치열해지는 상황에서 국내 제조와 서비스 현장 도입 가능성을 점검했다. 이를 통해 산업 경쟁력을 한 단계 끌어올려야 한다는 방향이 제시됐다.

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휴머노이드 소분과 출범을 기념하며 산업AX생태계 조준희 분과장(왼쪽 8번째)과 휴머노이드 소분과 장벽탁 소분과장(왼쪽 7번째) 및 참여 위원들이 기념 촬영을 했다. (사진=국가AI전략위)

향후 각 소분과는 월 2회 정례회의를 통해 정책 이행 상황을 점검한다. 민간 아이디어를 정책에 반영해 자율주행부터 휴머노이드까지 산업 AX 확산을 지속적으로 추진할 계획이다.

자율주행 소분과장은 "자율주행은 모빌리티 패러다임을 바꾸는 핵심 산업이자 AI 기술의 집약체"라며 "현장의 목소리를 반영한 실증 사업 고도화와 선제적인 규제 혁신을 통해 국내 자율주행 기술이 글로벌 시장을 선도할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.