스타벅스, 美서 반등 조짐…턴어라운드 통했다

스타벅스가 미국 시장에서 반등 조짐을 보이며 턴어라운드 전략 효과를 입증하고 있다. 매장 환경 개선과 메뉴 혁신, 인력 확충 등이 맞물리며 고객 수요가 회복되는 모습이다.

28일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 스타벅스는 최근 분기 실적 발표에서 시장 기대치를 웃도는 성과를 내고 올해 동일 매장 매출 증가율 전망치를 기존 3% 이상에서 최소 5%로 상향 조정했다.

3월 말 종료된 회계연도 2분기 동일 매장 매출은 6.2% 증가해 시장 예상치(3.7%)를 웃돌았다. 조정 주당순이익도 50센트를 기록하며 시장 전망을 상회했다.

스타벅스 매장 (사진=지디넷코리아)

스타벅스 주가는 뉴욕 시간외 거래에서 5.4% 상승했다. 연초 이후 상승률은 약 16%로 S&P500 Index 상승률(4%)을 크게 웃돌았다.

이번 실적은 브라이언 니콜 최고경영자(CEO)가 추진해온 턴어라운드 전략이 성과로 이어지고 있음을 보여준다는 평가다. 스타벅스는 매장 좌석을 보다 편안하게 개선하고, 베이커리 진열을 강화하는 한편 서비스 속도를 높이는 데 주력해왔다. 인력 확충과 마케팅 확대도 병행했다.

미국 시장에서는 주문 건수와 객단가가 동시에 증가했다. 음료에 콜드폼 등 토핑을 추가하거나 식품을 함께 구매하는 소비가 늘어난 영향이다. 과일 향 아이스 음료인 리프레셔 등 맞춤형 메뉴도 고객 유입을 견인한 것으로 분석된다.

엠사이언스의 매트 굿맨 애널리스트는 “지난 18개월간 시행된 변화가 본격적으로 성과를 내고 있다”며 “단백질 강화 음료와 에너지 음료 등 메뉴 혁신이 트래픽과 객단가를 동시에 끌어올리고 있다”고 평가했다.

다만 중국 시장 회복은 더딘 모습이다. 동일 매장 매출 증가율은 0.5%에 그쳐 시장 기대치를 밑돌았다. 스타벅스는 최근 현지 사모펀드에 지분 일부를 매각하고, 현지 경쟁사에 빼앗긴 점유율 회복에 나선 상태다.

관련기사

북미에서는 관세와 커피 원두 가격 상승이 수익성에 부담으로 작용하고 있다. 다만 회사 측은 이러한 비용 압박이 올해 후반 완화될 것으로 보고 있다.

스타벅스는 올해 미국에서 순증 기준 150~175개 매장을 추가로 열 계획이다. 테네시주 내슈빌에 신규 사무소를 설립해 상대적으로 입지가 약했던 미국 남동부 지역 공략도 강화한다.