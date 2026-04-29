LGU+, 장기 가입자 3000명 화담숲 초청

LG유플러스는 장기 가입자 대상으로 진행한 ‘화담숲 초청데이’를 진행했다고 29일 밝혔다.

지난 27일 LG유플러스는 봄철 인기 명소인 경기도 광주 화담숲을 전체 대관해, 장기 가입자 3000명을 대상으로 체험형 행사를 진행했다. 화담숲은 하루 입장 인원이 제한된 사전 예약제로 운영되는 인기 명소로, 초청 티켓의 희소성이 높게 평가된다.

LG유플러스 통합 앱 ‘U+one’을 통해 멤버십 VIP 이상, 5년 이상 장기 이용 가입자를 대상으로 행사 사전 응모를 받았다. 신청 기간 약 20만 명이 이벤트 페이지를 방문했으며, 추첨을 통해 장기 가입자 3000명을 선정했다.

사진=LG유플러스

LG유플러스는 가입자가 보다 쾌적한 환경에서 행사를 즐길 수 있도록 시간대별 분산 입장 방식으로 행사를 운영했다. 총 6개 시간대로 나눠 입장 인원을 조정하며 자연 감상과 관람 동선에 따른 불편을 최소화했다.

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행사는 LG유플러스가 연중 운영 중인 ‘장기 고객 초대 프로그램’의 일환으로 기획됐다. 다음 달에도 레고랜드 ‘레고런’ 행사를 통해 장기 가입자 대상 행사를 이어나간다. 레고런은 강원도 춘천 중도 일대 호수 길 5km 구간을 레고 캐릭터와 함께 달리는 마라톤 행사다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 “장기 가입자에게 실질적인 혜택과 경험을 제공하는 데 올해 마케팅 역량을 집중하고 있다”며 “가입자 분석 기반 차별화된 체험형 혜택을 통해 LG유플러스만의 가치를 지속 제공하겠다”고 말했다.