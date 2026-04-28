작년 공공기관 847곳 중기 제품 126조 구매

작년 공공기관(847개)의 중소기업제품 구매액이 126조2000억 원에 달했다. 당초 구매계획인 119조5000억 원을 초과 달성했다.

28일 중기부는 이날 열린 국무회의에서 이 같은 내용을 보고했다. '중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 판로지원법)' 제5조에 따라 847개 공공기관(국가기관, 지자체, 교육청, 공기업, 지방의료원 등)은 총 구매액의 50% 이상을 중소기업제품으로 구매해야 한다.

이번, 중기제품 공공구매 실적은 2006년 제도 도입 이후 세 번째로 높은 실적이다. 중기부는 공공구매 조사 대상기관 중 중소기업제품 구매비율이 85% 이상이면서 중소기업제품 구매액이 3천억 원 이상인 상위 20개 기관을 매년 ‘중소기업제품 구매 우수기관’으로 선정, 공공기관의 적극적인 참여를 유도하고 있다.

올해 우수기관 중 경기주택도시공사, 한전KPS, 교육부, 경남 김해시, 경기 안산시, 전남교육청, 강원 원주시, 경기 고양시 등은 중기제품 구매비율을 92% 이상 달성했다. ‘경기주택도시공사’는 94.8%로 2년 연속 최고 실적을 기록했다.

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중기부는 올해도 공공구매제도가 중소기업의 공공판로확보의 버팀목이 될 수 있게 정책적 노력을 이어갈 계획이다. 먼저 공공기관을 대상으로 공공구매제도 설명회, 구매촉진 교류회 등을 통해 중소기업제품 구매 확대를 유도한다. 또한, 공공기관 실태조사를 통해 실적을 점검하고 구매금액이 저조한 기관들의 구매 확대를 독려하는 등 해당 기관들의 목표 달성을 적극 지원할 계획이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “고유가, 고물가, 세계적인 보호무역 강화 등 어려운 경제 여건 속에서 공공구매제도가 중소기업의 매출과 판로를 지탱하는 버팀목 역할을 하고 있다”고 평가하며 “향후 2030년까지 중소기업제품 구매액을 170조 원으로 확대하기 위해 의무구매대상 공공기관을 적극 늘리고, 혁신기업과 혁신제품의 공공조달시장 진입이 원활히 이루어질 수 있도록 공공구매제도의 실효성을 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.