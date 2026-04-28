동서발전-LX판토스, 2.5MW 규모 ‘직접 거래’ 태양광 발전소 준공

한국동서발전(대표 권명호)는 28일 ‘LX판토스 시화MTV센터 태양광 발전소’를 준공하고 본격적인 재생에너지 공급에 나선다고 밝혔다.

이날 준공식은 경기도 내 최대 규모인 2.5MW급 ‘직접 전력구매계약(PPA)’ 사업 성과를 공유하고, 기업의 탄소중립 이행을 지원하는 민·관 협력 모델을 확산하기 위해 마련됐다. PPA는 전력 소비자가 발전사업자로부터 재생에너지를 직접 구매하는 것으로, 안정적으로 친환경 전력을 확보해 재생에너지 100% 공급(RE100)을 이행할 수 있도록 돕는 제도다.

28일 열린 'LX판토스 시화MTV센터 태양광 발전소 준공식'에서 김홍현 경기도 기업RE100 팀장, 김병조 한국동서발전 재생에너지처장, 김연지 경기도 에너지산업과장, 권명호 한국동서발전 사장, 이용호 LX판토스 대표, 어재혁 LX판토스 부사장, 이범인 LX판토스 CL운영담당, 맹윤주 LX판토스 경영지원담당(왼쪽부터)이 준공을 알리는 테이프 커팅을 하고 있다.

동서발전은 LX판토스와의 긴밀한 협력을 바탕으로 철저한 안전관리와 품질 중심의 시공을 통해 발전설비 구축을 완료했다. 지난 2월 직접 전력 공급을 개시한 이후 안정적인 운영을 이어오고 있다.

권명호 동서발전 사장은 “이번 준공은 LX판토스의 선제적인 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 의지와 경기도의 적극적인 행정 지원이 맞물려 탄생한 민·관 협력 RE100의 실질적인 성공 사례”라며 “이를 교두보 삼아 향후 전국 주요 물류 거점으로 재생에너지 모델을 확대해 기업들의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.