SK, 에코플랜트 지분 확대…반도체·AI 인프라 밸류업 속도

SK가 재무적투자자(FI)가 보유한 SK에코플랜트 지분 일부를 인수한다. 반도체와 인공지능(AI) 인프라 중심으로 사업 구조를 재편한 SK에코플랜트의 성장성을 지주사 기업가치와 연결하겠다는 구상이다.

SK는 28일 이사회를 열고 약 4000억원을 투자해 FI가 보유한 SK에코플랜트의 보통주와 전환우선주(CPS)를 인수하기로 결의했다고 공시했다.

이번 투자는 SK에코플랜트가 확보한 반도체 밸류체인의 성장 잠재력을 SK㈜ 기업가치에 반영해 주주가치를 높이려는 전략으로 풀이된다. SK가 보통주와 전환우선주 일부를 매입하면 SK에코플랜트에 대한 지분율은 현재 66.7%에서 71.2%로 높아진다.

SK 서린사옥 (사진=SK)

같은 날 SK에코플랜트는 약 6500억원 규모 잔여 전환우선주 인수를 위한 임시 주주총회 소집 등 관련 절차를 개시했다.

이번 결정은 SK가 반도체와 AI 인프라 사업을 중심으로 추진해 온 SK에코플랜트의 포트폴리오 리밸런싱 성과에 따른 것이다. SK에코플랜트는 2024년 반도체 사업을 영위하는 에센코어와 SK에어플러스를 편입한 데 이어, 2025년에는 SK트리켐·SK레조낙·SK머티리얼즈제이엔씨·SK머티리얼즈퍼포먼스 등 반도체 소재 기업 4개사를 추가했다.

SK에코플랜트는 기존 반도체 생산시설(FAB) 설계·조달·시공(EPC) 사업에 더해 AI 데이터센터 부문으로 사업 모델을 확장했다. 여기에 반도체 핵심 소재 공급과 자원순환 사업까지 더해 AI 인프라 솔루션 공급자로서 입지를 강화한다는 방침이다.

사업재편 성과는 실적으로도 나타났다. SK에코플랜트의 2025년 연결 기준 매출은 12조 1916억원으로 2024년 8조 7346억원 대비 40% 증가했다. 같은 기간 영업이익도 2261억원에서 3159억원으로 40% 늘었다. 반도체 밸류체인 중심의 체질 개선이 실적 개선으로 이어진 셈이다.

SK는 이번 투자를 통해 우량 비상장 포트폴리오인 SK에코플랜트 지분을 확대하고 밸류업을 가속화해 주주가치를 높인다는 계획이다. SK에코플랜트가 그룹 반도체 밸류체인 내 핵심 계열사로서 사업 경쟁력을 강화하고 성장을 이어갈 경우 SK㈜의 기업가치도 함께 높아질 것으로 기대하고 있다.

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SK 관계자는 “앞으로도 SK그룹의 지주사로서 반도체, AI 인프라, 에너지솔루션 등을 중심으로 포트폴리오 리밸런싱을 적극 추진해 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 SK는 지난 3월 국내 지주사 최대 규모인 발행주식 전체의 약 20%에 달하는 자사주 소각을 결의했다. 지난해 연간 배당금도 전년 대비 14% 올린 8000원으로 확정했다. 이에 따라 주주들에게 분리과세 혜택이 주어지는 고배당기업으로 분류되는 등 주주친화 경영을 이어가고 있다.