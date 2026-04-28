HD현대일렉, 북미 전력변압기 호조에 1분기 영업익 18%↑

HD현대일렉트릭이 북미 전력변압기 수요 확대에 힘입어 올해 1분기 매출과 영업이익을 모두 끌어올렸다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산과 노후 전력망 교체 수요가 이어지면서 수주잔고도 지난해 말보다 늘었다.

HD현대일렉트릭은 28일 공시를 통해 2026년 1분기 매출 1조 365억원, 영업이익 2583억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 2.1%, 영업이익은 18.4% 증가했다. 영업이익률은 24.9%로 집계됐다.

제품별로는 전력기기 부문 성장세가 두드러졌다. 북미 전력변압기 실적 확대에 힘입어 전력기기 매출은 전년 동기 대비 21.6% 증가했다. 회전기기 매출도 선박용 제품 호조에 따라 10.8% 늘었다.

HD현대일렉트릭 울산 사업장 전경 (사진=HD현대)

다만 배전기기 매출은 전년 동기 배전변압기 대형 물량 반영에 따른 기저 효과와 중동 지역 지정학적 리스크에 따른 저압차단기 납품 이연 등의 영향으로 전년 대비 24.2% 감소했다.

시장별로는 북미 시장 매출이 전년 동기 대비 26.6% 증가하며 전체 실적 성장을 이끌었다. 유럽 시장은 높은 기저 효과로 직전 분기 대비 매출은 감소했으나, 전년 동기 대비로는 17.0% 증가했다.

1분기 수주는 17억 9700만 달러(약 2조 6000억원)로 전년 동기 대비 34.6% 증가했다. 이는 연간 수주 목표 42억 2200만 달러(약 6조 2000억원)의 42.6%에 해당한다. 수주잔고는 78억 8800만 달러(약 11조 6000억원)로 지난해 말 대비 17.2% 늘었다.

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HD현대일렉트릭 관계자는 “수익성 중심의 선별 수주 기조를 이어가는 가운데서도 AI 데이터센터 확산과 노후 전력망 교체 수요 등에 힘입어 수주가 지속적으로 증가하고 있다”며 “현재 진행 중인 울산 공장과 북미 생산법인 증설을 차질 없이 마무리해 견조한 성장세를 이어가겠다”고 말했다.

한편 HD현대일렉트릭은 이날 별도 공시를 통해 보통주 1주당 1300원의 현금 분기 배당을 실시한다고 밝혔다. 배당금 총액은 468억원 규모다. 배당 기준일은 오는 5월 13일, 지급 예정일은 5월 27일이다.