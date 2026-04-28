엔피, ‘2026 고양국제꽃박람회’ 문화행사 기획·운영 맡아

콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(대표 백승업·최지훈)가 ‘2026 고양국제꽃박람회’의 문화행사 기획과 운영을 맡았다고 28일 밝혔다. 공연과 체험, 참여형 프로그램을 아우르는 현장 콘텐츠 영역을 담당하며, 관람객의 체류 경험 설계에 무게를 뒀다.

국제 화훼 축제인 ‘2026 고양국제꽃박람회’는 올해 17회를 맞아 5월 10일까지 일산호수공원 일대에서 열린다. 매년 수십만 명이 찾는 한국 대표 봄 축제로, 꽃 전시와 공연·체험·참여형 프로그램이 어우러진다.

엔피는 이번 프로젝트에서 ▲개막식 및 공식행사 ▲공연 프로그램 기획·운영 ▲시민 참여형 콘텐츠 구성 등 축제의 문화행사 영역을 담당한다. 관람객이 자연스럽게 머무르고 참여할 수 있도록 기획부터 현장 진행까지 이어지는 경험 설계에 초점을 맞췄다.

2026 고양국제꽃박람회_로즈페스타

수변무대에서는 축하공연과 시민 참여형 레크리에이션 등이 하루 다회차로 진행된다. 장미 테마의 ‘로즈페스타’는 포토존과 체험형 공방, 참여형 이벤트를 결합해 관람객이 직접 참여하고 기억할 수 있는 공간으로 꾸몄다.

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엔피는 평창동계올림픽 개·폐회식 등 대형 공공·문화 프로젝트에서 공간과 콘텐츠, 관람객 경험을 하나로 엮어내는 브랜드 경험(BX) 운영 역량을 다져왔다. 현재 위지윅스튜디오와의 합병을 추진하고 있는 만큼 앞으로 엔피의 현장 콘텐츠 설계·운영 방식과 IP·기술 기반 콘텐츠가 맞닿는 지점도 한층 넓어질 것으로 기대된다.

최지훈 엔피 대표는 “관람객이 오래 머물고 깊이 참여하는 경험을 콘텐츠로 설계하는 것이 이번 프로젝트의 핵심”이라며 “공감과 경험, 기술과 IP를 아우르는 콘텐츠 경험 비즈니스에서 엔피만의 영역을 강화해 나가겠다”고 말했다.