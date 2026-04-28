조이시티, 역사 MMORPG '임진왜란: 조선의 반격' 정식 서비스 시작

인카운터 전투·해상전 등 핵심 콘텐츠 공개...최태성 홍보 모델 발탁

게임입력 :2026/04/28 15:39

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

조이시티(대표 조성원)는 레드징코게임즈(대표 박수용)가 개발한 역사 MMORPG '임진왜란: 조선의 반격' 정식 서비스를 시작했다고 28일 밝혔다.

이 게임은 인카운터 전투 시스템을 바탕으로 실존 영웅과 실제 병기를 조합해 다수의 적과 실시간으로 맞붙는 전투를 구현했다.

이용자들은 상단원들과 협력하는 필드 공성전과 조선 및 일본 함선을 지휘하는 해상 전투 등 다양한 전장 콘텐츠를 경험할 수 있다. 조이시티는 게임의 역사적 고증과 대중성을 확보하기 위해 강사 최태성을 홍보 모델로 기용해 몰입감을 전달할 계획이다.

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회사는 정식 출시를 기념해 게임 접속 시 상급임명장 2개와 일반 임명장 10개, 금화 5000개 등 인게임 아이템을 제공하는 이벤트를 진행한다.

김태곤 레드징코게임즈 디렉터는 "그동안 '임진왜란: 조선의 반격'을 기다려주신 이용자분들께 감사드린다"며 "역사적 고증과 MMORPG 본연의 재미를 살리기 위해 공들인 만큼 색다른 몰입감과 즐거움을 선사하겠다"고 전했다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
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