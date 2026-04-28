SLL 제작 대형사극 ‘신의 구슬’, 칸영화제 비경쟁부문 공식 초청

SLL은 자사 제작 대형 사극 ‘신의 구슬’이 칸 국제 시리즈 페스티벌 비경쟁부문 랑데뷰 섹션 코리아 픽션 공식 초청작으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

드라마 ‘신의 구슬’은 30년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어 가던 서기 1258년을 배경으로, 호국의 성물 ‘관음보주’를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 영웅적 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 담은 작품이다.

작품은 지난 24일(현지시간) 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 상영됐다. 프랑스 팔레 데 페스티발 장 미누르 상영관에서 진행된 전 세계 최초 스크리닝엔 300여 명의 현지 관객과 관계자들이 참석했다.

사진=SLL

스크리닝 전 진행된 관객과의 만남(GV)엔 연출을 맡은 정대윤 감독과 주연 배우 안보현, 수현이 무대에 올라 현지 관객과 대화를 나눴다.

정대윤 감독은 “13세기 고려는 한국 역사상 가장 고난이 깊었던 시기였으나, 그 속에서도 인물들이 모험을 통해 사랑하고 성장하는 모습을 보여주고 싶었다”며 “현실에 안주해 도전을 주저하는 현대의 시청자들이 극 중 ‘관음보주’를 찾아 떠나는 여정을 통해 자신만의 용기를 발견하기를 바란다”고 기획 의도를 밝혔다.

스크리닝 직후 현지 관객들은 K사극 특유의 웅장한 스케일과 탄탄한 서사에 박수와 환호를 보냈다.

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같은 날 저녁 진행된 핑크카펫 행사엔 박준서 SLL 대표를 비롯해 배우 안보현과 수현, 정대윤 감독, 정현민 작가가 참석했다.

칸에서 글로벌 데뷔를 마친 ‘신의 구슬’은 하반기 JTBC와 쿠팡플레이, 아마존 프라임 비디오를 통해 국내외 시청자와 만날 예정이다.