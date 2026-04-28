비알코리아, 신임 대표에 피자헛 출신 조윤상 선임

배스킨라빈스와 던킨을 운영하는 비알코리아가 신임 대표로 조윤상 전 한국피자헛 대표를 선임했다고 28일 밝혔다.





비알코리아는 조 신임 대표를 중심으로 경영 체질을 강화하고 브랜드 경쟁력 제고와 디지털 전환에 속도를 낸다는 계획이다.

조 신임 대표는 27년간 LG전자, 얌 글로벌(YUM! Global) 등 국내외 주요 기업을 거친 경영 전문가다. LG전자 마케팅커뮤니케이션 그룹장을 거쳐 피자헛·KFC·타코벨 등을 운영하는 글로벌 프랜차이즈 기업 얌 글로벌에서 디지털 마케팅 디렉터를 맡아 브랜드의 디지털 경쟁력 진단과 함께 글로벌 디지털 조직 운영 및 디지털 마케팅 전략 수립을 총괄했다.

조윤상 비알코리아 신임 대표. (제공=비알코리아)

이어 아시아태평양 지역 마케팅 총괄(CMO)을 역임하며 마케팅, 제품 혁신을 이끌었다. 펜데믹 기간에는 배달 앱 중심의 신규 채널 전략을 주도했다. 이러한 성과를 인정받아 ‘YUM! CEO AWARD’를 두 차례 수상하는 등 글로벌 비즈니스 환경에서 경영 역량을 입증했다.

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조 대표는 최근까지 한국피자헛 대표로 재직하며 조직 체질 개선을 이끌었다. 가맹점과의 직접 소통을 바탕으로 협력 관계를 강화하고, 디지털 전환과 성과 중심의 조직 개편을 추진했다. 이를 통해 수익성 중심의 비즈니스 모델 전환을 성공적으로 이끌었다는 평가를 받는다.

비알코리아 관계자는 “조 신임 대표는 시장에 대한 폭넓은 이해와 경험, 현장 중심의 실행력을 두루 갖춘 리더”라며 “배스킨라빈스와 던킨의 브랜드 가치를 높이고, 디지털 혁신을 이끌어 비즈니스 모델을 한층 고도화해 나갈 것으로 기대한다”고 말했다.