"오픈AI, 스마트폰 만든다…2028년 출시 목표"

그 동안 스마트폰을 만들 계획이 없다고 밝혔던 오픈AI가 자체 스마트폰 개발에 속도를 내고 있다는 관측이 제기됐다.

나인투파이브맥 등 외신은 27일(현지시간) 공급망 분석가 궈밍치를 인용해 오픈AI가 2028년 첫 스마트폰 출시를 계획 중이라고 보도했다.

샘 알트먼 오픈AI CEO (사진=위키커먼스)

궈밍치는 자신의 엑스를 통해 최근 공급망 점검 결과를 공유하며, 오픈AI가 스마트폰 개발을 위해 미디어텍과 퀄컴을 칩 파트너로 선정했다고 밝혔다. 또, 제조는 룩스쉐어정밀공업을 독점으로 맡아 2028년 양산이 진행될 예정이라고 전했다. 구체적인 칩 사양과 추가 공급업체는 2026년 말 또는 2027년 1분기까지 확정될 것으로 예상된다고 덧붙였다.

궈밍치는 스마트폰이 사용자의 위치, 활동, 소통, 맥락 정보 등 실시간 상태를 종합적으로 포착할 수 있는 사실상 유일한 기기라는 점에서, 인공지능(AI) 에이전트 구현에 핵심적인 플랫폼이라고 강조했다. 이러한 맥락 정보는 실시간 AI 에이전트 추론의 핵심 입력값으로 작용하며, 향후 사용자 경험이 개별 애플리케이션 실행 중심에서 벗어나 맥락을 인지하는 연속적 인터페이스로 전환될 것이라고 전망했다.

그는 또 운영체제(OS)와 하드웨어를 동시에 통제하는 것이 통합형 AI 에이전트 서비스를 구현하는 데 필수적이며, 구독형 비즈니스 모델을 통해 오픈AI가 개발자 생태계를 구축할 수 있다고 분석했다.

조니 아이브와 샘 알트먼이 에머슨 콜렉티브의 데모 데이에 참석해 로렌 파월 잡스와의 인터뷰 자리에서 개발 중인 AI 제품에 대해 언급하는 모습 (사진=에머슨 콜렉티브 유튜브 캡쳐)

이번 움직임은 오픈AI가 기존에 밝혀온 하드웨어 전략과는 다른 방향이라는 점에서 주목된다. 오픈AI는 그 동안 조니 아이브와의 협업을 통해 스마트폰이 아닌 새로운 형태의 디바이스 개발에 집중하고 있다고 밝혀왔다. 해당 제품군에는 스마트 스피커, 스마트 안경, 스마트 램프, 이어폰 등이 포함된 것으로 알려졌다.

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크리스 레한 오픈AI 최고글로벌책임자(CGO)는 첫 하드웨어 제품 발표가 2026년 하반기에 이뤄지고, 실제 출시는 2027년 초가 될 것으로 전망했다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 27일 엑스에 "운영체제와 사용자 인터페이스 설계 방식을 진지하게 재고해 볼 좋은 시기인 것 같다"는 글을 올렸다. 오픈AI가 스마트폰을 내놓게 된다면 애플 아이폰과 직접적인 경쟁 구도에 놓이게 될 것이라고 외신들은 전했다.