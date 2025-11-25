알트먼·조니 아이브 "깜짝 놀랄 AI 기기, 2년 내 출시"

아이폰을 디자인한 전설적 애플 디자이너 조니 아이브와 오픈AI가 함께 개발 중인 인공지능(AI) 제품 정보가 공개됐다고 나인투파이브맥 등 외신들이 24일(현지시간) 보도했다.

최근 조니 아이브와 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 스티브 잡스의 부인이자 자선단체 에머슨 콜렉티브의 로렌 파월 잡스 회장과의 인터뷰에서 자신들이 개발 중인 새로운 AI 기기에 대한 일부 내용을 공개했다.

조니 아이브와 샘 알트먼이 에머슨 콜렉티브의 데모 데이에 참석해 로렌 파월 잡스와의 인터뷰 자리에서 개발 중인 AI 제품에 대한 정보를 공개했다. (사진=에머슨 콜렉티브 유튜브 캡쳐)

두 사람은 인터뷰에서 “시제품을 완성했으며, 향후 2년 안에 출시가 가능할 것으로 예상한다”고 밝혔다.

알트먼은 "드디어 첫 번째 시제품이 완성됐다"며, “결과물이 얼마나 놀랍도록 훌륭하고 흥미로운지 믿기지 않는다"고 밝혔다.

또 "진행 과정을 되돌아보면, 그 안에 얼마나 많은 고민과 요소들이 담겨 있었는지, 또 다른 방식이었다면 절대 성공할 수 없었을 것이라는 점을 깨닫게 된다. 그리고 그 끝에서 이 놀라운 결과물이 탄생했다”고 덧붙였다.

오픈AI와 조니 아이브의 공식 협업은 지난 5월 알려졌으나 두 사람이 함께 작업한다는 소식은 이미 1년 전부터 흘러 나왔다.

파월 잡스가 출시 시점을 묻자, 아이브는 “2년 안에 출시될 것”이라고 자신 있게 말했다. 하지만 구체적인 기능이나 외형에 대해서는 공개하지 않았다.

알트먼은 이번 인터뷰에서 “현재 스마트폰과 앱 환경은 마치 뉴욕 타임스퀘어를 걷는 것처럼 번쩍이는 불빛, 수많은 사람들, 소음 등으로 가득하다”며, "우리 삶을 평화롭고 차분하게 만들지 못하고 다른 것에 집중할 수 없게 만드는데, 이것이 바로 다루고자 했던 것”이라고 설명했다.

이어 “만약 우리의 삶 전반을 놀라운 수준으로 파악해 일을 대신 처리하고 불필요한 것을 걸러줄 수 있는 신뢰할 수 있는 AI가 있다면, 타임스스퀘어를 걷는 것과는 전혀 다른 분위기의 경험을 제공할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

소문에 따르면, 두 사람이 개발 중인 AI 기기는 화면이 없는 AI폰으로, 눈에 잘 띄지 않고 주머니나 책상 위에 놓을 수 있는 형태로 알려졌다. 또, 아이팟 셔플 크기의 목걸이 형태의 제품이라는 소문도 있으며, 디스플레이가 없이도 마이크와 카메라로 사용자의 삶을 상황적으로 인식하는 주머니 크기의 기기로 전해지고 있다.

오픈AI는 지난 5월 조니 아이브의 AI 기기 개발 스타트업 ‘io’를 약 65억 달러에 전격 인수하며 AI 기기 공동개발에 나섰다.