지니언스, 공공 조달 EDR 시장 7년 연속 1위

사이버보안 전문기업 지니언스(대표 이동범)는 EDR(Endpoint Detection and Response) 공공 조달 시장에서 7년 연속 시장점유율 1위를 기록했다고 밝혔다.

EDR은 엔드포인트 위협 탐지 및 대응 솔루션으로, 엔드포인트(endpoint) 는 PC와 노트북, 서버, 업무용 단말기 등 네트워크에 연결된 사용자 기기를 뜻한다.

지니언스는 2025년 조달청 나라장터 기준 46% 점유율로 시장 1위를 수성했다. 2019년 EDR 시장 개화기부터 현재의 AI 보안 시대에 이르기까지 급변하는 사이버 위협 속에서도 굳건한 기술 리더십과 두터운 고객 신뢰를 입증했다고 회사는 설명했다.

회사는 "지니언스는 국내 최초로 EDR을 개발한 이래 공공기관의 보안 가시성 확보와 지능형 위협 대응 분야를 선도하고 있다. 국내외 제품 최초로 국가정보원 보안기능확인서를 획득해 공공기관의 높은 보안 요구사항을 충족했다"면서 "국가 행정망과 주요 기반 시설을 보호함으로써 국가 사이버 안보에도 적극 기여하고 있다"고 밝혔다.

지니언스의 EDR 솔루션은 중앙부처, 지자체, 금융권, 대형 제조사 등 까다로운 환경에서 75만대 이상의 에이전트에 실제 적용됐다. 200곳이 넘는 국내 최다 레퍼런스를 통해 검증된 안정성은 물론 단일 콘솔 기반의 통합 보안 플랫폼 역량을 앞세워 EDR 대표 기업으로 평가 받고 있다고 회사는 진단했다.

지니언스의 통합 엔드포인트 보안 플랫폼 ‘지니안 인사이츠 E’

회사는 "최근 앤트로픽의 AI 모델 ‘미토스(Mythos)’의 등장으로 지능형 AI 공격에 대응하기 위해 앤드포인트의 이상행위를 실시간으로 감시하고 의심 파일을 탐지해 내는 EDR 역할이 그 어느 때 보다 중요해 지고 있다"면서 "지니언스의 EDR 솔루션은 엔드포인트에서 발생하는 행위를 지속적으로 모니터링해 위협을 탐지 및 분석하고 대응하는 보안 기술이다. 해킹 시도부터 파악해 대응할 수 있으며, 해킹 사고 이후에도 전체 행위를 확인할 수 있다. 머신러닝 엔진과 AI 기반 CTI서비스의 유기적 연동을 통해 알려지지 않은 악성코드까지 탐지하고 대응이 가능하다"고 강조했다.

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이어 "EDR과 함께 지난해 새롭게 선보인 차세대 백신(AV, Anti-Virus)과 안티랜섬웨어(AR, Anti-Ransomware), 매체제어(Device Control) 기능을 통합한 지니언스의 통합 엔드포인트 보안 플랫폼 전략은 AI 시대의 가장 실전적인 해법"이라고 덧붙였다.

이동범 지니언스 대표는 “미토스(Mythos)와 같이 AI가 자율적으로 공격 시나리오를 설계하는 시대에는 '언제든 닥칠 수 있는 현실'이라는 전제하에 방어 체계를 재점검해야 한다’며 “지니언스는 7년 연속 공공 시장 1위를 달성한 EDR 기술력에 AI 기반 자동화 대응 체계를 접목해, 지능형 공격을 실시간으로 식별하고 즉각 차단하는 가장 진보된 엔드포인트 보안 플랫폼을 제공하겠다”고 밝혔다.