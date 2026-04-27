안랩, 1분기 연결 매출 591억·영업이익 19억

작년 동기보다 매출 3.3%, 영업이익 84% 증가..."해외 매출 증가 실적에 긍정 영향"

컴퓨팅입력 :2026/04/27 21:17    수정: 2026/04/27 21:59

방은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

안랩(대표 강석균)은 연결 재무제표 기준 올해 1분기 매출액 591억원, 영업이익 19억(별도 재무제표 기준 매출 523억원, 영업이익 49억원)을 기록했다고 잠정 실적을 공시했다. (아래 표 참조)

전년 동기대비 연결 기준 매출은 19억원(3.3%), 영업이익은 9억원(84.4%) 증가했다. 별도 재무제표 기준으로는 전년 동기 대비 매출이 15억원(2.9%), 영업이익은 20억원(70.6%) 각각 늘었다.

안랩은 “이번 1분기에는 주요 사업 전반에서 안정적인 성장 흐름을 이어가며 매출과 영업이익이 모두 증가했다"면서 "제품 경쟁력과 고객 기반을 바탕으로 견조한 실적 흐름을 지속하고 있다”고 밝혔다. 이어 "특히 사우디아라비아 합작법인 ‘라킨(Rakeen)’을 중심으로 한 해외 매출 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다”고 덧붙였다.

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방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
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