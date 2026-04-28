"미네랄·퓨어 워터 골라 마신다"…SK매직, 투워터 정수기 선봬

직수 정수기, 스테인리스 직수관 등 정수기 시장의 새로운 기준을 제시해 온 SK매직이 하나의 제품으로 미네랄 워터와 퓨어 워터를 모두 즐길 수 있는 ‘투워터 정수기(모델명: WPU-MAC306S)’를 선보인다.

투워터 정수기는 미네랄 워터와 퓨어 워터를 상황에 따라 선택할 수 있도록 설계돼 일상 속 수분 섭취의 질을 한층 높였다. 마그네슘, 칼륨, 아연 등 필수 미네랄 3종을 담은 카트리지를 통해 기상 직후나 운동 전후 등 수분과 전해질 보충이 필요한 순간에 균형 잡힌 워터 케어를 제공한다.

SK매직의 투워터 정수기(사진=SK매직)

정밀영양협회(PNA)와 공동 설계해 남녀노소 누구나 안심하고 마실 수 있는 최적의 영양 밸런스를 구현했다. 또한 한국국제소믈리에협회가 주관하는 정수기 물맛 품평회에서 최고 등급인 ‘그랜드 골드(Grand Gold)’를 획득하며 탁월한 물맛을 객관적으로 입증하기도 했다.

깔끔함이 강점인 퓨어 워터는 6단계 필터링 시스템을 통해 정수기 본연의 깨끗하고 신선한 물을 제공한다. 냉∙온∙정수는 물론 약 100℃의 고온수까지 이용할 수 있으며, 물이 흐르는 유로에 플라스틱 대신 오염과 부식, 세균에 강한 ‘올(ALL)-스테인리스 직수관’을 적용해 고온수 사용 시에도 환경호르몬 등 유해물질에 대한 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있다.

투워터 정수기는 다양한 건강·편의 기능을 제공한다. 미네랄 워터 모드에서는 미네랄 농도를 연하게·진하게, 온도는 냉수∙정수∙체온수 조절을 지원해 사용자 취향에 맞춘 개인별 맞춤 음용이 가능하며, 체온과 유사한 온도의 ‘체온수’는 위장 자극을 최소화해 소화에 도움을 주고 부드러운 목넘김을 경험할 수 있다.

퓨어 워터 모드에서는 ‘어린이 버튼’을 적용해 키가 작은 어린이도 보호자의 도움 없이 손쉽고 안전하게 물을 마실 수 있도록 했다. 이와 함께 전용 모바일 앱인 하이 매직(Hi-Magic)을 통해 물맛 설정부터 사용 통계까지 실시간으로 확인할 수 있다.

120ml부터 1L까지 4단계 맞춤 출수와 10ml 단위 미세 조절을 지원하며, 40℃ 부터 약100℃ 까지 6단계 온도 설정이 가능해 이유식, 차, 커피 등 다양한 용도에 맞춰 사용할 수 있다. 위생 관리 기능도 강화했다. 직수관 전해수 케어와 미네랄 고온수/UV 케어 등 빈틈없는 위생 시스템을 적용했으며, 전면 교체가 가능한 ‘이지필터’로 관리 편의성도 높였다.

디자인 완성도 역시 높였다. iF 디자인 어워드와 레드닷 디자인 어워드를 수상했으며, 스프링 화이트 컬러와 출수 상태에 따라 변화하는 인터랙션 LED 컬러 표시로 직관성을 더했다. 또한 원형 전면부 설계로 조리기구를 거치한 상태에서도 편리하게 취수할 수 있도록 했다.

SK매직은 고객의 선택에 따라 4개월(방문형), 12개월(셀프형) 단위 전문적인 방문 관리 서비스를 진행하며, 셀프형 서비스도 12개월에 한번 코크 무상 교체와 전문적인 방문관리 서비스를 제공한다.

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SK매직은 제품 출시를 기념해 오는 10월까지 투워터 정수기 계약 고객 전원에게 3만원 상당의 미네랄 카트리지 2개를 무상 증정하고, 등록비 면제 등 다양한 혜택을 마련했다. 또한 5년 이상 약정 고객에게는 렌탈료 반값 할인 등 추가 혜택도 제공한다.

한편 제품 및 프로모션에 대한 자세한 내용은 공식 온라인몰 ‘SK매직몰’에서 확인할 수 있다.