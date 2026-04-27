[단독] TV홈쇼핑협회, 새 협회장에 '임광기' 파이낸셜투데이 부회장 선임

전임 협회장의 사임으로 공백 상태였던 한국TV홈쇼핑협회가 임광기 파이낸셜투데이 부회장을 신임 협회장으로 선임했다.
27일 업계에 따르면 TV홈쇼핑협회는 이날 총회를 열고 임광기 부회장을 신임 협회장으로 선임하는 안건을 의결했다.
임광기 새 협회장은 중앙대 신문방송학과와 대학원을 졸업하고 1987년 기자로 출발해 SBS에서 정치·사회·경제부를 거쳤다. 이후 뉴미디어부장, 선거방송기획단장, 논설위원 등을 역임했으며, 국회방송 방송국장과 이화여대 저널리즘스쿨 초빙교수를 지냈다.
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앞서 이상록 전 협회장은 지난 2월 말 임기를 다 채우지 못하고 사임했다. 회원사 정기총회에서 사퇴 요구가 제기된 데 따른 것으로 알려졌다.
이 전 협회장은 재임 중 각종 논란에 휩싸인 바 있다. 국정감사에서는 대통령실 인사들과 홈쇼핑 대표 간 비공식 간담회를 주선했다는 의혹과 함께, 특급호텔 등에서 법인카드를 100여 차례 사용한 정황이 제기됐다. 업계 내부에서도 업무 소홀과 사적 사용 논란이 지속되며 신뢰 문제가 불거졌다.