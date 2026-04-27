6600 넘은 코스피, 사상 최고치 경신…국내 증시 시총 6000조 넘어서

금융입력 :2026/04/27 16:00

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

코스피 지수가 6600을 넘어서며 사상 최고치를 경신했다.

27일 코스피 지수는 전 거래일 대비 2.15% 상승한 6615.03으로 마감했다.

이날 유가증권 시장에서 외국인과 기관투자자가 쌍끌이 매수했다. 외국인은 1조 1998억원, 기관은 1조 3910억원어치 순매수했다.

최근 코스피 시장을 이끌고 있는 반도체 업종 중에 한미반도체 주가는 이날 26.4% 상승해 37만원대 거래됐으며, SK하이닉스도 전 거래일 대비 5% 가량 오르며 130만원을 목전에 둔 129만원에 거래됐다.

관련기사

27일 코스피 지수가 사상 처음으로 6600을 돌파했다. 사진은 서울 중구 하나은행 본사 딜링룸 전경.(사진=뉴스1)

코스닥 지수도 이날 전 거래일 대비 1.86% 오른 1226.18로 거래를 마쳤다.

코스피와 코스닥 지수가 상승세를 보이면서 국내 주식시장 시가총액도 6000조원을 넘어섰다. 한국거래소에 따르면 이날 종가 기준으로 코스피 시가총액은 5420조여원, 코스닥 시가총액은 668조여원으로 집계됐다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 증시 주식 코스피 코스닥 SK하이닉스 반도체 한미반도체

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

TSMC '1나노 고도화' vs 삼성전자 '2나노 안정화'

하정우, 부산 북갑 등판 초읽기…AI 정책 사령탑 누가 맡나

[AI 리더스] 장인수 이노에이엑스 "AX 파트너로 도약…조직 재편해 실행형 AI 구축한다"

이 대통령, '알파고 아버지' 하사비스 딥마인드 CEO 만난다

ZDNet Power Center