6600 넘은 코스피, 사상 최고치 경신…국내 증시 시총 6000조 넘어서

코스피 지수가 6600을 넘어서며 사상 최고치를 경신했다.

27일 코스피 지수는 전 거래일 대비 2.15% 상승한 6615.03으로 마감했다.

이날 유가증권 시장에서 외국인과 기관투자자가 쌍끌이 매수했다. 외국인은 1조 1998억원, 기관은 1조 3910억원어치 순매수했다.

최근 코스피 시장을 이끌고 있는 반도체 업종 중에 한미반도체 주가는 이날 26.4% 상승해 37만원대 거래됐으며, SK하이닉스도 전 거래일 대비 5% 가량 오르며 130만원을 목전에 둔 129만원에 거래됐다.

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27일 코스피 지수가 사상 처음으로 6600을 돌파했다. 사진은 서울 중구 하나은행 본사 딜링룸 전경.(사진=뉴스1)

코스닥 지수도 이날 전 거래일 대비 1.86% 오른 1226.18로 거래를 마쳤다.

코스피와 코스닥 지수가 상승세를 보이면서 국내 주식시장 시가총액도 6000조원을 넘어섰다. 한국거래소에 따르면 이날 종가 기준으로 코스피 시가총액은 5420조여원, 코스닥 시가총액은 668조여원으로 집계됐다.