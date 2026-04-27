변리사회·행안부, 재난·안전 직무발명 아이디어 공모전 개최

대한변리사회는 행정안전부와 함께 지방자치단체 공무원을 대상으로 '재난·안전 직무발명 아이디어 공모전'을 개최한다고 27일 밝혔다.

공모 기간은 이달 27일부터 6월 19일까지다. 재난·안전 업무를 수행하는 지자체 공무원은 누구나 개인 자격으로 참여할 수 있다. 세부 공모요강과 제출 서식은 행정안전부와 대한변리사회 홈페이지에서 볼 수 있다. 참가 신청은 대한변리사회 홈페이지에서 하면 된다.

제출 아이디어 중 행정안전부장관상 5점(부상 각 100만 원)과 대한변리사회장상 2점(부상 각 50만 원)을 선정한다. 행정안전부장관상 수상자는 특허 출원(신청)부터 등록까지 지원받는다. 출원 특허는 제안자 소속 지자체에 귀속된다. 지자체 조례에 따라 달라질 수 있다.

전종학 대한변리사회 회장은 "재난·안전 분야는 현장 경험과 아이디어가 중요하다"며 "공모전에서 공무원이 업무 과정에서 축적한 아이디어가 특허로 이어지고, 국민 안전을 지키는 실질적 기술로 발전하도록 지원하겠다"고 밝혔다.

(자료=대한변리사회)