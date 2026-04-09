변리사회·엔젤투자협회, 교직원공제회에 'IP 기반 투자협력' 제안

대한변리사회와 한국엔젤투자협회가 한국교직원공제회에 지식재산(IP) 기반 전략적 투자협력 방안을 제안했다고 9일 밝혔다.

변리사회 등은 8일 한국교직원공제회 정갑윤 이사장과 고재택 기금운용이사 등을 만나, 변리사가 기술의 시장 독점력과 방어력을 분석하는 지식재산 실사 표준 모델 도입을 제안했다. 초기 기업 투자에서 재무제표 중심 평가 한계를 보완하는 것이 목적이다.

변리사회 등은 교직원공제회 출자사업 운용사 선정 시, 지식재산 실사역량을 평가 기준에 포함해 투자 품질과 신뢰도를 제고하는 방안도 제시했다.

대한변리사회와 한국엔젤투자협회는 지난 8일 개최한 한국교직원공제회 간담회에서 지식재산 기반 전략적 투자협력 방안을 제안했다고 밝혔다. 전종학 대한변리사회 회장(왼쪽 두번째)과 정갑윤 한국교직원공제회 이사장(오른쪽 두번째) 등 관계자들이 참석했다. (사진=대한변리사회)

이번 간담회는 변리사회와 엔젤투자협회가 최근 '지식재산 기반 투자체계 구축' 업무협약(MOU)을 체결한 이후 첫 행보다. 두 기관은 변리사 전문성을 활용한 지식재산 기반 기술 검증과 투자체계 구축을 추진한다.

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고재택 교직원공제회 기금운용이사는 "변리사가 투자 전 과정에서 기업 기술과 지식재산 가치를 직접 평가하면 투자 신뢰도를 높일 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이종훈 한국엔젤투자협회 회장은 "이제는 매출 숫자가 아니라 기술 본질 가치와 성장 가능성을 보고 투자하는 문화가 정착돼야 한다"고 말했다. 전종학 대한변리사회 회장은 "변리사가 검증한 지식재산 포트폴리오는 초기 기업의 가장 확실한 자산이자 국가 기술주권을 지키는 핵심 기반"이라고 밝혔다.