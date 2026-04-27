데브시스터즈(대표 조길현)는 쿠키런 지식재산권(IP) 기반 디저트 팝업 스토어 '쿠키앤모어'를 개장한다고 27일 밝혔다.

이번 팝업 스토어는 다음달 2일부터 14일까지 약 2주간 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 진행된다. 운영 시간은 매일 오전 10시 30분부터 오후 10시까지다.

이번 오프라인 행사는 누구에게나 익숙한 디저트인 '쿠키'를 중심으로, 쿠키런을 일상 속에서 만날 수 있는 오프라인 확장 행보의 일환으로 기획됐다. 특히 쿠키런 IP 경험을 식품 분야로도 확대해 맛과 식감까지 더하며, 쿠키 세계와 현실을 잇는 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

데브시스터즈, 쿠키런 디저트 팝업 '쿠키앤모어' 개장 예고

팝업 공간은 다양한 쿠키 캐릭터의 레시피를 연구한 흔적으로 가득한 라이브러리 테마로 꾸며진다. 쿠키가 탄생하게 된 레시피를 매장 곳곳에서 발견할 수 있다. 금액에 상관없이 상품을 구매하는 모든 고객에게 쿠키런 레시피 카드 16종 중 하나를 무료로 증정한다. 이와 더불어 레시피 북에서 쿠키가 쏟아져 나오는 듯한 동화같은 분위기의 포토존도 마련된다.

쿠키앤모어의 핵심은 단연 게임 속 캐릭터와 세계관을 미식의 영역과 접목시킨 디저트 라인업이다. 먼저 주요 캐릭터에서 영감 받아 개발된 르뱅쿠키(15종), 쿠키런: 킹덤 속 힘의 원천인 소울잼을 형상화한 소울잼 쿠키세트, 쿠키 캐릭터 모습을 담은 머랭 쿠키세트 등 쿠키런 감성이 담긴 다양한 디저트를 선보인다.

소울잼 및 머랭 쿠키 세트의 경우 각 쿠키가 5종씩 포장된 틴케이스와 함께 제공된다. 머랭 쿠키 세트 구매 시 아크릴 에폭시 키링 1종이 함께 증정된다.

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쿠키앤모어 테마로 특별 제작된 한정판 캐릭터 상품도 판매된다. ▲빵냥이 스퀴시 키링(3종) ▲아크릴 에폭시 키링(5종) ▲꾸끼즈 PVC 키링(5종) 및 봉제 키링(5종) ▲쿠키런 키캡 키링(15종) ▲쿠키런 토이카메라 등이 있다.

쿠키앤모어는 사전 예약 및 현장 대기 시스템 모두 운영될 예정이다.