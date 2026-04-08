데브시스터즈(대표 조길현)는 모바일 RPG '쿠키런: 킹덤'과 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)' 협업 콘텐츠를 업데이트했다고 8일 밝혔다.

쿠키 세계를 지키는 세계관을 결합한 이번 제휴 업데이트는 다음 달 7일까지 약 한 달간 운영된다.

극 중 아이돌 그룹 '헌트릭스'의 멤버인 침투형 '루미 쿠키', 돌격형 '미라 쿠키', 사격형 '조이 쿠키'가 신규 플레이어블 캐릭터로 합류한다. 루미는 사인검을 활용한 다단 히트와 내려찍기를, 미라는 거대 곡도를 통한 기절 파장을, 조이는 아군 응원 부여 및 신칼 투척 스킬을 각각 구사한다.

데브시스터즈 '쿠키런: 킹덤', 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 제휴 업데이트.

'사자 보이즈' 멤버 5인과 '더피와 서씨' 콤보는 게스트 쿠키 형태로 등장하며, 한국어 음성은 신나리, 민승우 등 원작 성우들이 그대로 전담한다. 또한 외형 꾸미기 요소로 '헌트릭스 쿠키 스킨 골든 버전' 3종과 '사자 보이즈 쿠키 스킨 저승사자 버전' 5종이 새롭게 추가됐다.

신규 스페셜 에피소드 '쿠키 세계에서 열리는 헌트릭스의 콘서트!'는 다크카카오 왕국을 배경으로 귀마와 계약해 둔갑한 악귀들에 맞서는 서사를 담고 있다. 원작 장면을 구현한 테마 데코 10종 중 골든 무대와 성곽길 담장, 소다팝 무대 등 세트장 4종은 상호작용 시 '골든', '소다팝', '유어 아이돌' 등의 전용 음원을 재생한다.

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이와 함께 케데헌 OST가 배경으로 깔리는 '귀마 대소동 레이드' 및 '무한 생존 플레이', 미니 게임 '더피의 뿔꿈틀이 잡기'와 '루미 쿠키의 더피더피 높이높이!'가 게임 내 도입됐다.

인게임 미니 게임 플레이나 테마 데코 배치를 소셜네트워크서비스(SNS)에 인증할 경우, 추첨을 거쳐 키링 3종 아크릴 스탠드, 사각 메모 패드, 카드 스티커 3종 등 일러스트가 포함된 실물 굿즈 패키지를 지급한다.