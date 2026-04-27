블리자드, '키친 디아블로' 오프라인 체험 공간 오픈…"디아블로 게임 속 경험 구현"

블리자드 엔터테인먼트는 '디아블로 4' 대규모 확장팩 '증오의 군주' 출시를 기념해 오프라인 체험 공간 '키친 디아블로'를 서울 반포동 데블스도어 센트럴시티점에서 운영한다.
27일 본격적인 공개일(28일)에 앞서 방문한 '키친 디아블로'에서는 팬 참여 이벤트를 통해 최종 선정된 3종의 테마 요리를 맛볼 수 있었다.
이번 프로젝트는 인기 요리 크리에이터 '승우아빠'를 비롯해 마소킴, 맛수령 등 7명의 크리에이터가 참여해 디아블로 세계관을 현실의 요리로 구현해 냈다. 메뉴 이름 역시 라이브스트림 시청자와 팬들을 대상으로 한 이벤트를 통해 비주얼과 콘셉트에 가장 어울리는 명칭으로 최종 확정됐다.
프로젝트를 이끈 승우아빠는 "디아블로는 10대 때부터 오랫동안 즐겨온 게임"이라며 "게임 속 음식을 통해 게이머들에게 그 느낌을 최대한 전달하고, 이를 맛있는 요리로 바꾸는 것은 쉽지 않은 작업이었다"고 돌아봤다.
이어 "기존의 단순한 음료나 형태 변경을 넘어 스태프들과 함께 많은 노력을 기울였다"고 덧붙였다.
최종 메뉴는 햄버거 플래터 '지옥의 성찬', 피자 '맵피스토', 디저트 '호라드릭 큐브레드' 총 3종으로 구성됐다. 승우아빠는 지옥의 성찬에 대해 "과거 도살자의 대사에서 영감을 얻어, 도살자가 점심으로 먹을 법한 게걸스럽고 다소 잔인할 수 있는 플레이팅 요소를 섞었다"고 소개했다.
메피스토의 뿔을 형상화한 붉은 뚜껑이 특징인 피자 '맵피스토'에 대해서는 "음식을 먹을 때 플레이어가 직접 악마의 형상을 부수게 되며, 그 아래 숨겨진 매운 마요네즈 소스로 지옥의 매운맛을 표현했다"고 설명했다.
호라드림의 함을 형상화한 '호라드릭 큐브레드'는 빵 속에 과일을 보석처럼 채워 넣어 디저트로서의 시각적 즐거움을 더했다.
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승우아빠는 "단순히 디자인만 바꾸기보다 실제로 먹었을 때 충분히 맛있고 좋은 경험을 할 수 있도록 모두가 함께 노력했다"고 강조했다.
한편 다음 달 17일까지 약 3주간 운영되는 키친 디아블로에서는 메뉴 주문 시 게임 내 특별 아이템이 제공되며, 확장팩 구매 인증 시 추가 혜택이 주어진다.