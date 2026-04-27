문체부, 뮤지컬 현장과 ‘케이-뮤지컬’ 성장 전략 논의…창작 기반·제도 정비 본격화

문화체육관광부(문체부)는 27일 최휘영 장관이 문화예술정책자문위원회 뮤지컬 분과 2차 회의를 열고 관련 분야 전문가들과 현황을 점검하며 향후 정책 방향을 논의한다고 밝혔다.

문화예술정책자문위원회는 2025년 11월 10일 문체부 장관 직속으로 출범한 기구로, 문학과 연극·뮤지컬, 클래식 음악·국악·무용, 미술, 대중음악, 영화·영상, 게임, 웹툰·애니메이션, 출판 등 9개 분과로 운영되고 있다. 이번 회의는 연극·뮤지컬 분과 안의 소분과회의 형태로 진행된다.

회의에는 한정석, 이종규, 이성훈, 고희경, 강병원, 조용신, 엄동열 위원 등 뮤지컬 현장을 대표하는 전문가들이 참석한다. 창작과 제작, 협단체, 학계 등 각 영역의 현장 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하기 위한 자리다.

문체부는 이번 회의에서 ‘케이-뮤지컬’의 지속적 성장을 위한 세부 실행 방안을 집중적으로 논의할 계획이다. 이를 위해 올해 뮤지컬 관련 예산도 크게 늘렸다. 2026년 뮤지컬 예산은 기존 31억원에서 244억원 규모로 대폭 확대됐다. 문체부는 창작 뮤지컬 전용 공간 대관과 시범공연 지원을 넓혀 창·제작자의 안정적인 제작 환경을 마련하고, 인재 양성과 해외 진출 지원 사업도 본격화했다고 설명했다.

금융 지원 체계도 함께 손본다. 문체부는 2026년 예술산업 융자 및 보증 제도를 새로 편성해 융자 500억원, 보증 237억원 규모의 지원책을 마련했다. 뮤지컬을 포함한 예술산업 전반의 자생력을 높이기 위한 조치다.

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장기적 산업 발전을 위한 법적·제도적 기반 논의도 이번 회의의 핵심 의제다. 특히 현장의 숙원 과제로 꼽혀온 ‘뮤지컬산업진흥법’ 제정 필요성을 다시 확인하고, 제작비 확보의 불안정성을 근본적으로 해소할 정책 대안을 모색할 예정이다. 참석 위원들은 실제 현장 상황을 반영한 실질적 정책 방향을 제언할 계획이다.

최 장관은 “최근 창작 뮤지컬의 매출액이 라이선스 뮤지컬을 초과하는 등 우리 창작 역량이 세계적인 수준에 도달했다”며 “우리나라가 보유한 독창적인 뮤지컬 지식재산이 세계 시장을 선도할 수 있도록 현장의 목소리를 정책과 예산에 적극 반영하고 앞으로도 수시로 소통하겠다”고 밝혔다.