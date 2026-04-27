티캐스트 이채널, 2년 연속 방미통위 제작 역량 ‘매우우수’

티캐스트 이채널은 방송미디어통신위원회 방송콘텐츠 제작 역량 평가에서 2년 연속 ‘매우우수’ 등급을 획득했다고 27일 밝혔다.

이채널은 2024년부터 2년 연속 ‘우수’ 등급을 유지하며 제작 역량과 콘텐츠 경쟁력을 입증했다고 설명했다. 멀티플랫폼 기반 운영과 자체 IP 확장 전략이 성과로 이어졌다는 평가다.

최근 콘텐츠 시장에서 시즌제와 스핀오프를 결합한 ‘IP 확장 전략’이 주요 흐름으로 자리 잡음에 따라, 티캐스트는 단발성 프로그램에 그치지 않고 시즌과 스핀오프를 결합한 구조로 콘텐츠를 확장하고 있다.

이채널 용감한 형사들5 포스터(사진=이채널)

대표 범죄 예능 프로그램 ‘용감한 형사들5’는 실제 사건을 바탕으로 형사들의 수사 과정을 전달하며 시리즈의 정체성을 이어가는 동시에, 장기 시즌제로 자리 잡은 대표 IP다.

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연애 예능 라인업도 확대했다. ‘내 새끼의 연애2’는 부모 시선에서 자녀의 연애를 관찰하는 콘셉트다. 신규 예능 ‘돌싱N모솔’은 돌싱 여성과 모태솔로 남성이 연애기숙학교에서 짝을 찾는 방식이다.

티캐스트는 “2년 연속 ‘매우우수’ 등급 획득은 제작 역량과 콘텐츠 전략의 성과”라며 “대표 IP를 중심으로 확장 전략을 지속 강화할 계획이다”고 밝혔다.