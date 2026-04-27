여기어때, 日 4성급 호텔 숙박 기획전…최대 40% 할인

여행·여가 플랫폼 여기어때는 일본 오사카로 떠나는 여행객들을 위해 단독 숙박 기획전을 진행한다고 27일 밝혔다.

여기어때는 내달 27일까지 일본 오사카에 새롭게 문을 연 앵커드 바이 리가 오사카 난바 호텔을 최대 40% 할인된 가격에 선보인다. 기본 10% 할인(최대 5만원)에 연박 시 30% 추가 할인을 더해주는 구조다. 연박 일수가 늘어날수록 할인도 커지며, 25만원 이상 결제 시 최대 15만원, 60만원 이상 결제 시 최대 25만원까지 할인 받을 수 있다.

이번 기획전 대상인 앵커드 바이 리가 오사카 난바 호텔은 일본의 럭셔리 브랜드 리가로얄호텔즈의 새로운 4성급 숙소로 청결한 시설과 역세권의 입지를 갖췄다.

(사진=여기어때)

조다민 여기어때 일본영업팀장은 "일본 오사카는 여전히 수요가 많은 여행지로, 황금연휴에도 여행객들의 방문이 이어질 것"이라고 말했다.