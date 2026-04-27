카카오페이, ‘1차 고유가 피해지원금’ 신청 개시

카카오페이가 ‘1차 고유가 피해지원금’ 신청 서비스를 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다.

이번 지원금은 고유가 지속에 따른 가계 부담을 완화하기 위해 마련됐다. 지급 대상은 전체 국민의 70%다. 수혜자는 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 지원받는다. 이날부터 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층의 신청이 시작되며, 혼선을 방지하기 위해 출생연도 끝자리에 따른 5부제 방식으로 운영된다.

사용자는 카카오톡 ‘더보기’ 탭 또는 카카오페이 앱 내 검색창에서 ‘고유가 피해지원금’을 입력하거나 메인 화면의 전용 배너를 클릭해 즉시 신청 페이지로 접속할 수 있다.

카카오페이가 ‘1차 고유가 피해지원금’ 신청 서비스를 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다. (이미지=카카오페이)

모바일・실물카드 중 하나의 이용 수단만 선택할 필요 없이, 카카오페이머니로 받은 지원금은 모바일로 이용하다가 실물카드 결제가 필요할 때 카카오페이 트래블로그 체크카드로 사용할 수 있다. 결제 시 지원금이 우선 사용되고, 잔액이 모두 소진된 후에는 계좌에서 충전한 카카오페이머니로 결제가 된다. 실시간 카카오톡 메시지로 사용 내역과 잔액을 바로 확인할 수 있다.