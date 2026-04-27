카카오페이, ‘1차 고유가 피해지원금’ 신청 개시

앱 설치 및 카드 지참 없이 카카오톡으로 신청

금융입력 :2026/04/27 09:57

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오페이가 ‘1차 고유가 피해지원금’ 신청 서비스를 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다.

이번 지원금은 고유가 지속에 따른 가계 부담을 완화하기 위해 마련됐다. 지급 대상은 전체 국민의 70%다. 수혜자는 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 지원받는다. 이날부터 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층의 신청이 시작되며, 혼선을 방지하기 위해 출생연도 끝자리에 따른 5부제 방식으로 운영된다.

사용자는 카카오톡 ‘더보기’ 탭 또는 카카오페이 앱 내 검색창에서 ‘고유가 피해지원금’을 입력하거나 메인 화면의 전용 배너를 클릭해 즉시 신청 페이지로 접속할 수 있다.

카카오페이가 ‘1차 고유가 피해지원금’ 신청 서비스를 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다. (이미지=카카오페이)

모바일・실물카드 중 하나의 이용 수단만 선택할 필요 없이, 카카오페이머니로 받은 지원금은 모바일로 이용하다가 실물카드 결제가 필요할 때 카카오페이 트래블로그 체크카드로 사용할 수 있다. 결제 시 지원금이 우선 사용되고, 잔액이 모두 소진된 후에는 계좌에서 충전한 카카오페이머니로 결제가 된다. 실시간 카카오톡 메시지로 사용 내역과 잔액을 바로 확인할 수 있다.

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홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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