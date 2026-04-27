[ZD e게임] '무적 플레이어' 등장…붕괴: 스타레일 '은랑 LV.999'

호요버스는 '붕괴: 스타레일'의 4.2 버전 업데이트를 통해 3주년 기념 캐릭터 '은랑 LV.999'를 선보였다.

기존 '은랑'이 적에게 디버프를 부여하는 서포터 역할에 치중했다면, 이번 은랑 LV.999는 허수 속성과 환락 운명의 길을 기반으로 환락 파티의 공격력을 책임지는 핵심 메인 딜러로 완전히 탈바꿈한 것이 특징이다.

전투의 핵심은 필살기 '무적 플레이어, 가동!'을 통해 진입하는 강화 상태다. 필살기 사용 시 은랑은 즉시 행동 게이지가 100% 증가하며 특수 결계를 펼친다.

붕괴: 스타레일 신규 캐릭터 '은랑LV.999'

이 상태에서는 스킬 포인트를 소모하지 않는 강화 평타를 주력으로 사용하는데, 결계 내 아군이 스킬 포인트를 소모할 때마다 일정 확률로 '최상급 보급상자'가 발동해 강력한 추가 타격을 가한다.

'보급상자'는 단순한 공격을 넘어 파티에 유의미한 변수를 제공한다. HP가 가장 높은 적에게 확정 피해를 주는 '초초초대검', 전투 스킬 포인트를 2pt 회복시키는 '폭폭폭바알', 필살기 회전에 필요한 웃음 포인트를 수급하는 '기기괴괴콩' 등 세 가지 효과가 무작위로 발동되어 딜링과 유틸리티를 동시에 챙길 수 있다.

붕괴: 스타레일 신규 캐릭터 '은랑LV.999'

특히 메인 딜러임에도 오히려 스킬 포인트를 벌어다 주는 기형적인 고효율 덕분에 서포터들의 스킬 사용 부담을 획기적으로 낮췄다.

생존력과 편의성 측면에서도 독보적이다. 은랑 LV.999는 공격력 스탯을 전혀 사용하지 않으므로 유물 세팅 시 체력과 방어력에 집중할 수 있어, 일반적인 딜러보다 훨씬 튼튼한 내구성을 자랑한다.

붕괴: 스타레일 신규 캐릭터 '은랑LV.999'

또한 전투 중 제어류 디버프에 무적으로 대응하며, 비술 발동 시 소환수가 적을 자동으로 추적해 즉시 처치하므로 시뮬레이션 우주나 맵 탐사 시 전투 진입 없이도 쾌적한 진행이 가능하다.

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다만 성능을 온전히 끌어내기 위한 파티 구성 난이도는 높은 편이다. 필살기 가동을 위한 웃음 포인트 수급을 위해 '스파키'나 '효광' 같은 특정 환락 서포터가 요구되며, 높은 속도 세팅이 강제되는 반면 대체 광추가 부족해 전용 광추에 대한 의존도가 높다는 점은 세팅의 과제로 남는다.

붕괴: 스타레일 신규 캐릭터 '은랑LV.999'

종합적으로 은랑 LV.999는 3주년 메인 캐릭터다운 압도적인 필드 편의성과 독창적인 전투 메커니즘을 입증했다. 조합의 경직성이라는 약점이 뚜렷하지만, 환락 파티의 고점을 완성하려는 이용자에게는 대체 불가능한 선택지가 될 것으로 관측된다.