SK플래닛 시럽, 쇼핑적립 처음으로 이용하면 '시럽 금' 지급

SK플래닛(대표 유재욱)은 금 주는 쇼핑 앱테크 ‘시럽’ 내 ‘쇼핑적립’ 서비스를 강화하고, 오는 5월 15일까지 해당 서비스를 처음 이용하는 고객을 대상으로 최대 1만 시럽 금을 지급하는 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

시럽은 최근 ‘쇼핑적립’ 전용 탭을 신설하는 등 ‘금 적립형 쇼핑’ 콘셉트를 중심으로 서비스 경쟁력을 강화하고 있다. 고객은 쇼핑 전 시럽 ‘쇼핑적립’ 탭을 경유해 제휴 쇼핑몰에 접속하면 구매 금액에 따라 시럽 금을 적립받을 수 있고, 시럽 금은 KRX 실물 금(순도 99.99%)과 교환이 가능하다. 1시럽 금은 실물 금 0.000001g(백만분의 1g)의 가치를 지닌다.

시럽 쇼핑적립 페이지

해당 서비스는 2025년 6월 시럽에서 첫 출시 이후 ‘쇼핑을 통해 금을 적립한다’는 차별화된 가치를 기반으로 앱테크 이용자 사이에서 빠르게 확산됐다. 출시 초기와 비교해 올해 3월 기준 이용 고객 수는 130% 증가했으며, 거래 금액은 460% 성장했다.

이에 따라 SK플래닛은 지난 3월 26일 시럽 앱 내 ‘쇼핑적립’ 전용 탭을 신설하며 서비스 접근성과 편의성을 한층 강화했다.

‘쇼핑적립’ 탭에서는 최근 입점한 마켓컬리를 포함해 쿠팡, SSG닷컴, 이마트몰, G마켓, 오늘의집, 아이허브 등 주요 제휴 쇼핑몰을 한눈에 확인할 수 있다. 고객은 해당 탭을 통해 쇼핑몰에 접속해 상품을 구매할 경우 추가 리워드를 받을 수 있다.

이번 이벤트는 5월 소비 수요가 증가하는 시기를 맞아, 고객이 간편한 경유만으로도 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 기획됐다. 참여를 원하는 고객은 5월 15일까지 시럽 앱 내 ‘쇼핑 적립 첫 구매 이벤트’ 메뉴에서 ‘금 받는 쇼핑몰’을 선택한 뒤, 원하는 쇼핑몰로 이동해 상품을 구매하면 된다.

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기존 쇼핑적립 리워드와 중복 적용이 가능해 혜택을 더욱 높일 수 있다. 예를 들어 ‘오늘의집’에서는 결제 금액 1만원당 최대 1300 시럽 금, SSG닷컴에서는 1000 시럽 금이 적립되며, 일부 특가 상품 구매 시 최대 5만 시럽 금까지 추가 적립이 가능하다.

SK플래닛 버티컬사업팀 권장표 PL은 “고객이 별도의 노력 없이도 쇼핑 과정에서 자연스럽게 실물 자산을 적립할 수 있도록 서비스를 고도화했다”며 “앞으로도 제휴처 확대와 혜택 강화를 통해 시럽만의 차별화된 리워드 경험을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.