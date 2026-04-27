마라톤 ‘2시간 벽’ 깬 선수들…아디다스 신었다

올해 런던 마라톤에서 아디다스 러닝화를 신은 남자부 선수 두 명이 동시에 ‘2시간 벽’을 돌파했다.

26일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 케냐의 세바스티안 사웨는 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 1시간 59분 30초로 완주하며 세계 신기록으로 우승했다. 기존 기록보다 1분 이상 앞당긴 수치다. 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초 기록으로 들어오며 뒤를 이었다.

여자부에서는 에티오피아의 티그스트 아세파가 2시간 15분 41초로 우승했다. 지난해 자신이 세운 여자부 세계기록보다 소폭 앞선 기록이다.

케냐의 사바스티안 사웨가 26일 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 세계 신기록을 기록한 러닝화를 들어 보이고 있다. 사웨는 42.195㎞ 풀코스를 1시간 59분 30초에 완주하며 인류의 공식 대회 역사상 최초로 2시간 이내에 마라톤을 완주한 선수가 됐다. (사진=로이터/뉴스1)

세 선수 모두 아디다스의 신형 레이싱화 ‘아디제로 아디오스 프로 에보 3’를 착용했다. 최근 공개된 이 제품은 일반 사이즈 기준 무게가 97g(3.42온스)에 불과해 역대 가장 가벼운 수준으로 평가된다.

패트릭 나바 아디다스 러닝 부문 총괄 매니저는 “이 성과는 선수들이 쏟아온 수년간의 노력과 헌신, 그리고 새로운 지평을 여는 슈퍼슈즈를 개발한 우리의 혁신 팀이 함께 만들어낸 결과”고 설명했다.

여자부 2위를 기록한 케냐의 헬렌 오비리는 스위스 스포츠 브랜드 온(On)의 ‘라이트스프레이 클라우드붐 스트라이크’를 착용했다. 끈이 없는 레이싱화로 로봇 생산 방식을 적용한 제품이다.

러닝화 시장은 빠르게 확대되고 있다. 시장조사업체 서카나에 따르면 미국 러닝화 시장은 지난 1년간 13% 성장해 약 81억 달러(약 11조 9677억원) 규모로 성장했다. 유로모니터는 글로벌 퍼포먼스 신발 시장 역시 2030년까지 1040억 달러(약 153조 6600억원)에 이를 것으로 전망했다.

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아디다스는 최근 러닝 사업 재건에 집중하고 있다. 호카, 온, 브룩스 등 신흥 브랜드의 성장세를 이끈 스포츠 인기 확대 흐름을 활용하려는 전략이다.

이는 비요른 굴덴 최고경영자(CEO)의 전략과도 맞닿아 있다. 기능성 스포츠 제품 비중을 확대해 수익성을 높이고, 삼바·가젤 등 패션 중심 제품 의존도를 낮추겠다는 구상이다.