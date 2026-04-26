유니스트기술지주, AC→VC로 새출발

UNIST는 유니스트기술지주가 중소벤처기업부 벤처투자회사(VC)로 등록했다고 26일 밝혔다.

VC로 등록하려면, 벤처투자 촉진에 관한 법률에 따라 자본금 20억 원 이상, 상근 전문인력 2명 이상을 보유해야 한다.

유니스트기술지주는 초기 스타트업 발굴과 보육에 집중하던 기존 창업기획자(액셀러레이터, AC) 역할을 넘어, 전문적인 투자 심사와 대규모 펀드 결성을 통한 후속 스케일업 투자가 가능한 공식 VC 지위를 확보했다.

UNIST 측은 "유망 기술기업 발굴부터 성장까지 책임지는 ‘전주기 투자 기관’ 위상을 갖추게 됐다"며 "향후 투자 자율성 확대와 민간 자금 유치가 수월해질 것"으로 내다봤다.

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박종래 UNIST 총장은 “이번 VC 라이선스 취득은 유니스트기술지주가 초기 보육(AC)을 넘어 기업의 성장을 끝까지 책임지는 든든한 자본 파트너로 진화했음을 의미한다”며, “대학 우수 기술이 지역 산업 혁신으로 직결되는 선순환 구조를 완성하고, 울산을 중심으로 전국의 유망 스타트업과 UNIST의 연구 자원을 연결해 지역 경제 신성장 동력을 창출할 것"이라고 말했다.

한편, 유니스트기술지주는 2017년 UNIST가 100% 출자해 설립한 기술사업화 전문회사다. 지난해 정부 모태펀드 공공기술사업화 분야의 단독 운용사(GP)로 선정되며 120억 원 규모로 펀드를 조성했다. 울산시와 BNK경남은행, 덕산그룹 이준호 명예회장 등이 출자자(LP)로 참여했다.