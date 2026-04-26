이마트24, 자체 와인 브랜드 ‘꼬모’ 3종 재단장

이마트24가 다음 달 1일 자체 와인 브랜드 ‘꼬모(COMO)’를 재단장해 선보인다고 26일 밝혔다.

이번에 출시하는 ‘New 꼬모’는 ▲꼬모 프랑스 스파클링 ▲꼬모 모스카토 ▲꼬모 까베르네소비뇽으로, 각기 다른 산지와 개성을 지닌 와인들로 선보인다.

‘꼬모 프랑스 스파클링’은 프랑스 남부 떼루아에서 생산된 화이트 스파클링 와인으로, 레몬과 청사과의 상큼한 향이 특징이다.

이마트24 꼬모 3종 출시. (제공=이마트24)

‘꼬모 모스카토’는 이탈리아 피에몬테 지역을 기반으로 한 글로벌 와인 브랜드 ‘칸티(Canti)’와의 협업을 통해 생산한 스위트 와인이다.

‘꼬모 까베르네소비뇽’은 칠레에서 200년 가까이 와인을 생산해 온 페드레갈 가문과의 협업으로 탄생한 레드와인이다. 자두, 체리와 같은 과일의 응축미와 초콜릿, 모카의 달콤한 향미가 조화롭게 어우러진다.

이마트24는 꼬모 리뉴얼 3종과 지난해 선보인 ‘꼬모 말보로소비뇽블랑’을 포함한 꼬모 와인 4종에 대해 토스페이 머니 또는 계좌로 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다.

관련기사

이달 27~28일 이틀간 이마트24 트렌드랩 성수점에서 오후 4시부터 10시까지 꼬모 리뉴얼 4종을 대상으로 사전 시음행사를 진행한다.

김시훤 이마트24 주류팀 MD는 "고환율과 국제 정세 등의 영향으로 기존에 합리적인 가격에 판매되던 와인 가격이 전반적으로 오르고 있는 상황이다”며 “이러한 환경에서도 고객들이 부담 없이 고품질 와인을 즐길 수 있도록 꼬모 브랜드 재단장을 지속해 나갈 계획이다”고 말했다.