타겟, 원격직 150명 본사 복귀 요구…협업 강화 승부수

미국 대형 유통업체 타겟이 일부 원격 근무 직원에게 본사 이전을 요구하며 대면 협업 강화를 위한 ‘사무실 복귀’ 정책에 속도를 내고 있다. 최근 몇 달 사이 단행된 조치 가운데 최대 규모다.

25일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 타겟은 상품기획 부문 내 일부 팀을 대상으로 미니애폴리스 본사 근무를 의무화했다. 대상 인원은 약 150명으로 이전을 수용할 경우 이주 지원이 제공되며 퇴사를 선택할 경우 퇴직 보상이 지급된다.

타겟 측은 “상품기획 핵심 조직 전반에서 대면 협업을 강화하면 상품 경쟁력을 높이고 실행력을 강화하는 데 도움이 될 것”이라고 설명했다.

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타겟 (사진=지디넷코리아)

타겟은 최근 수년간 이어진 실적 부진을 만회하기 위해 상품 경쟁력 고객 경험 개선, 기술 활용 확대를 핵심 과제로 제시해왔다. 지난 2월 취임한 마이클 피델케 최고경영자(CEO)는 경영진 재편과 일부 직무 축소, 매장 복장 규정 강화 등 조직 전반의 변화를 추진 중이다.

그동안 전사 차원의 일괄 복귀 지침 대신 팀별 자율 기준을 적용해왔다. 반면 경쟁사들은 강도 높은 복귀 정책을 시행하고 있다. 홈디포와 크로거는 최근 사무직 직원들에게 주 5일 출근을 요구했다.