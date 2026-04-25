보안기업 CEO가 쓴 인류가 700만년간 달린 이유

코스닥 상장 보안 소프트웨어(SW) 기업 대표가 책을 냈다. 보안 서적이 아니다. 인류학 비슷한 책이다. 책 제목이 '달리는 호모 사피엔스(아래 이미지)'다. 부제가 더 시선을 끈다. '700만 년을 달려온 몸과 마음에 새겨진 진화의 설계'라는 부제를 달았다. 왜 700만 년일까? 현재 고인류학에서는 700만 년 전을 인간 계통(호미닌)이 다른 유인원과 갈라진 시기로 본다. 인간과 침팬지의 공통 조상에서 분기된 시점인 것이다. 즉, 인류는 약 700만 년 전 아프리카에 살았고, 이 인류는 두 발로 걸었을 가능성이 있는 가장 초기 인류 후보다.

책 저자는 배환국 소프트캠프 설립자 겸 대표다. 그는 소위 말하는 '공돌이'다. 중앙대에서 컴퓨터공학으로 박사학위(인공지능 전공)를 받았다. 한국제로트러스트위원회(KOZETA) 위원장이기도 하다. 제로트러스트는 일반인에게 생소한 용어인데, 보안 전문어로 아무것도 믿지 못하니, 처음부터 끝단까지 보안을 잘 설계해야 한다는 말이다.

배환국 대표는 ‘기존에 없던 새롭고 혁신적인 소프트웨어를 만들자’라는 생각으로 1999년 7월 소프트캠프를 설립했다. 사이버 세상의 보안을 소프트웨어로 지키는 베이스캠프가 되자는 걸 사명에 담았다.

누구나 한번쯤 이런 경험을 했을거다. 하루종일 화면 앞에 앉아 있었는데 왜 이렇게 피곤한지, 또 사람들 속에 있는데도 왜 외로운지, 딱히 위험한 일이 없는데 왜 불안한지... 저자도 한때 꽤 오랜시간 이런 질문을 붙잡고 살았다. “나는 무엇인가?”라는 물음에 답을 찾기 위해 철학서와 과학 논문을 뒤졌지만 저자는 속 시원한 해답을 찾지 못했다. 그러다 전혀 다른 곳에서 실마리를 발견했다. 모든 동물은 무엇을 먹고 어디서 사는지에 따라 결정된다는 생태학의 가장 단순한 원칙이다. 인간도 동물이라면 우리의 본성 역시 같은 방식으로 설명될 수 있지 않을까 하는 생각이 이 책의 출발점이다.

인류는 오랫동안 사바나에서 함께 달리고 사냥하며 모닥불 곁에서 이야기를 나누며 살았다. 움직이고 연결되는 것이 생존의 방식이었던 것이다. 그러나 지금 우리는 대부분의 시간을 앉아서 보내고, 깊은 관계보다는 짧은 접속에 익숙해지며 몸을 쓰는 일이 점점 줄고 있다.

저자는 동물원에서 좁은 우리를 맴도는 사자의 모습을 떠올리며, 타고난 본능대로 살지 못할 때 느끼는 공허함이 오늘날 우리가 겪고 있는 감정과 닮아 있다고 말한다.

이 책은 우리가 왜 달리고 싶고, 누군가와 연결되며, 목표를 향해 나아갈 때 살아있다는 느낌을 받는지를 진화의 관점에서 풀어냈다. 소통과 협력, 끈기와 집념, 추론과 상상, 믿음과 희망, 나눔과 베풂, 학습과 공감은 심리학이 새롭게 발견한 덕목이 아니라 수백만 년 동안 생존하기 위해 우리에게 새겨진 방식이라고 말한다.

배환국 소프트캠프 대표. 회사 CI를 배경으로 포즈를 취했다.

책은 달리기가 왜 기분을 바꾸는지, 누군가를 도왔을 때 왜 더 뿌듯한지, 이야기를 나눈 후 왜 더 가벼워지는지를 설명한다. 몸과 마음이 따로 노는 것 같아 지친 사람, 잃어버린 나를 다시 찾고 싶은 사람, 더 잘 연결되고 살아가고 싶은 사람에게 추천한다.

책의 첫 장을 열면 독자는 아프리카 초원 한가운데로 불쑥 들어선 느낌을 받는다. 뜨거운 태양 아래 맨발로 사슴을 쫓는 인류의 조상들, 저자는 이 장면에서 출발해 현대 과학의 발견들까지 독자를 안내한다.

책의 가장 큰 강점은 흔들리지 않는 중심이다. "무엇을 먹고 어디서 사는가?"라는 생태학의 기본 원칙을 바탕으로 신체 구조부터 언어, 신앙, 이타주의까지 다양한 주제를 하나의 시선으로 엮었다.

과학적인 내용도 쉽고 흥미롭게 읽힌다. 발바닥 아치가 스프링처럼 착지 충격을 에너지로 변환하고, 아킬레스건이 달리기에 필요한 에너지의 절반을 담당하며, 우리의 수백만 개 땀샘이 냉각 시스템 역할을 한다고 진단한다.

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후반부로 갈수록 이야기는 더 넓어진다. 사냥한 고기를 나누는 행위가 최초의 경제 시스템을 어떻게 형성했는지, 모닥불 주변의 대화가 공감 능력을 어떻게 키웠는지를 설명한다. 특히 책은 희망도 훈련할 수 있다고 말한다.

이 책은 단순히 달리기를 하는 사람만을 위한 것이 아니다. 저자가 달리기를 이야기하는 이유는 그것을 통해 인간의 본성을 탐구하기 위해서다. 왜 움직이지 않으면 몸이 신호를 보내는지, 왜 혼자 있으면 허전해지는지를 이해할 수 있는 기회를 제공하기 때문이다. 700만 년의 진화가 그 답을 이미 우리에게 새겨뒀다고 저자는 주장한다. 저자는 "마지막 장을 덮고 나면 평범한 조깅 코스가 조금 다르게 보일지도 모른다. 발이 땅을 박차는 그 순간, 700만 년의 시간이 살아 숨 쉬고 있음을 느낄 것"이라고 밝혔다.