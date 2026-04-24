CISO 인사이트 포럼 성료…"보안 책임자·실무자 모여 현안 논의"

실무 중심 인사이트 공유…AI 위협·경영 의사결정에서 CISO 역할 등 다뤄

컴퓨팅입력 :2026/04/24 16:15

김기찬 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국정보보호산업협회(KISIA) 정보보호인적자원개발위원회(정보보호 ISC)는 지난 23일 SETEC 컨벤션홀에서 '2026 CISO(정보보호 최고 책임자) 인사이트 익스체인지 포럼'을 성황리에 개최했다고 24일 밝혔다.

'CISO 인사이트 익스체인지 포럼'은 기업·기관의 CISO 및 보안 실무자들이 한 자리에 모여 주요 보안 현안과 조직 내 운영 경험을 공유하고 실무 중심의 인사이트를 나누기 위해 마련됐다.

'2026 CISO 인사이트 익스체인지 포럼' 개요.(사진=한국정보보호산업협회)

첫 번째 세션에서는 윤두식 이로운앤컴퍼니 대표가 'CISO가 알아야 할 최신 AI 위협, 멀티AI 통합 통제 방안'을 주제로 발표했다. 윤 대표는 AI 악용 사례와 새로운 위협 양상, 관련 법·제도 이슈를 폭넓게 다루며 참석자들의 높은 관심을 끌었다.

이어 홍관희 LG유플러스 CISO가 'CISO 이사회 보고 실전편'을 주제로 최근 강화되고 있는 CISO의 이사회 내 역할과 그에 따른 변화를 공유했다. 단순한 현황 보고를 넘어 보안 이슈를 비즈니스 리스크 관점에서 전달하고, 경영진과 효과적으로 소통하는 방안을 중점적으로 다뤘다. 이를 통해 홍 CISO는 경영 의사결정 과정에서 CISO의 역할을 확대할 필요가 있다고 강조했다.

세 번째 세션에서는 유용기 에이스솔루션 이사가 '정보보호 공시제도, 지금 준비해야 할 것들'을 주제로 발표했다. 그는 공시제도 도입 및 확대 흐름에 따라 기업이 준비해야 할 사항과 대응 방향이 집중적으로 논의했다. 개인정보보호위원회 주도로 정보보호 공시제도가 의무화를 앞둔 상황에서 주요 변화 내용부터 실제 공시자료 산출 방법, 포털 이용 절차 등 실무에 적용 가능한 내용을 중심으로 다뤘다.

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마지막 세션에서는 '오픈 인사이트 토크'가 열렸는데, 반형철 현대면세점 CSIO를 중심으로 사전·현장 질문에 대한 답변을 이어갔다. 보안과 비즈니스 간 우선순위 충돌 해소 방안과 AI 기반 위협 대응 사례가 공유되며, 실제 현장에서 참고할 수 있는 기준과 실행 방향을 구체화해 높은 관심을 끌었다.

배중섭 KISIA 정보보호 ISC 위원장은 "이번 포럼은 CSIO와 보안 실무자들이 현장에서 마주하는 다양한 이슈를 공유하고, 실질적인 대응 방향을 함께 고민할 수 있었던 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 정보보호 ISC는 산업계 주도 HRD 거버넌스로서 현장의 인력 관련 현안을 해소하고 양질의 인력 생태계 기반을 조성할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 다짐했다.

김기찬 기자71chan@zdnet.co.kr
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