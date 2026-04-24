KGM, 1분기 매출 1.1조·영업익 217억…6분기 연속 흑자

KG모빌리티(KGM)가 올해 1분기 매출 1조원을 넘기며 6분기 연속 흑자를 이어갔다.

KGM은 24일 잠정 실적 발표를 통해 1분기 판매 2만7천77대, 매출 1조1천365억원, 영업이익 217억원, 당기순이익 376억원을 기록했다고 밝혔다.

이번 실적은 내수 판매 증가와 환율 효과, 수익성 개선 등이 복합적으로 작용한 결과로, 2024년 4분기 이후 6분기 연속 흑자 기조를 유지했다. 매출은 지난해 2분기 이후 4분기 연속 1조원을 돌파했고, 영업이익 역시 전 분기(221억원)에 이어 2분기 연속 200억원대를 기록했다.

KG모빌리티 무쏘 (사진=KG모빌리티)

판매는 내수 1만1천469대, 수출 1만5천608대로 구성됐으며, 특히 내수는 전년 동기 대비 40.1% 증가하며 전체 실적을 견인했다.

내수 성장 핵심은 무쏘다. 무쏘(4천370대)와 무쏘 EV(2천153대)는 총 6천523대 판매되며 전체 내수 물량의 절반 이상을 차지했다. 특히 무쏘는 출시 이후 국내 픽업 시장에서 50% 이상의 점유율을 기록하며 시장에서 호평을 받고 있다.

무쏘 EV 역시 디자인 경쟁력을 입증했다. 해당 모델은 '레드닷 디자인 어워드 2026' 제품 디자인 부문에서 본상을 수상하며 글로벌 수준의 상품성을 인정받았다.

KGM은 향후 무쏘의 세계 시장 출시가 본격화되면 수출 확대까지 이어질 것으로 기대하고 있다. 이를 위해 독일 딜러 콘퍼런스 개최, 액티언 하이브리드 론칭, 베트남 KD 사업 협력 강화 등 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

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또한 국내에서는 브랜드 접점 확대를 위해 튜닝 페스티벌 개최, 글로벌 스포츠 이벤트 파트너십 등 마케팅 활동을 강화하고 있다.

KGM 관계자는 "내수 회복세로 매출 1조원 돌파와 함께 영업이익도 안정적인 흐름을 이어가고 있다"며 "무쏘 글로벌 출시를 계기로 수출 확대와 함께 수익성을 더욱 높이겠다"고 밝혔다.