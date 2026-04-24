에이블리, 앱 8주년 기념 '메가세일'...추첨 통해 '테슬라 모델3' 쏜다

에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리는 오는 27일부터 내달 12일까지 앱 출시 8주년 기념 '메가세일'을 진행한다고 24일 밝혔다.

메가세일은 에이블리가 연 2회 반기마다 진행하는 대규모 할인 기획전이다. 이번 메가세일은 에이블리 앱 출시 8주년을 맞아 고객들의 성원에 보답하고자 행사 혜택, 라이브 방송 참여사 수 등 행사 규모를 확대한 것이 특징이다.

▲쇼핑몰 ▲브랜드 ▲라이프 ▲푸드 등 전 카테고리 상품을 최대 93% 할인된 가격에 선보이며, 행사 기간 동안 전 상품에 적용 가능한 '13% 할인 쿠폰', '17% 할인 중복 쿠폰' 등 총 최대 30% 할인 받을 수 있는 메가 쿠폰 팩을 무제한 제공한다.

(사실=에이블리)

패션에서는 ▲블랙업 ▲모디무드 ▲매니크 등 인기 마켓을 선정해 릴레이로 소개하는 '릴레이 쇼핑몰 데이'를 운영한다. ▲무센트 ▲어반드레스 ▲이스케이프프롬 등 유명 브랜드 상품을 특가에 만나볼 수 있는 '타임어택' 코너도 마련했다. 뷰티의 경우 ▲바닐라코 ▲롬앤 ▲힌스 등이 브랜드별로 자사 화장품을 랜덤하게 구성한 '럭키 박스'를 선보이며, 라이프 카테고리에서는 ▲인스탁스 ▲보스 ▲한끼통살 ▲베노프 등 디지털 및 푸드 상품을 한 곳에 모아 합리적인 가격에 판매한다.

오는 27일 오후 8시 유튜브 구독자 42만 명을 보유한 크리에이터 권또또가 출연해 패션, 뷰티 추천 아이템을 직접 소개하는 라이브 방송을 공개한다. 유저가 실시간 채팅을 통해 참여할 수 있는 게임을 마련했으며, 시청자 30만 명 돌파 시 전 상품 30% 할인 쿠폰을, 50만 명 달성 시 50% 할인 쿠폰을 지급하는 행사도 함께 진행한다.

이 밖에도 행사 기간 ▲데일리쥬 ▲베니토 ▲제너럴아이디어 ▲트위 ▲릴리바이레드 ▲에스쁘아 ▲머드스콘 등 패션, 뷰티, 라이프 전 카테고리 인기 마켓의 라이브 방송이 이어진다.

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아울러, 추첨을 통해 '테슬라 모델3'를 증정하는 '테슬라 로또' 행사를 실시하며, 내달 6일까지 참여 가능하다. 간단한 미션을 수행하면 숫자가 무작위 조합된 로또가 발급되며, 당첨 번호는 내달 11일 에이블리 앱을 통해 발표된다. 최대 99% 할인 쿠폰을 랜덤 지급하는 '쿠폰 뽑기'도 마련했다. 매일 뽑기권 1장을 발급받을 수 있으며, 기획전 페이지에 생성된 링크를 공유하고, 친구가 해당 링크로 접속할 때마다 뽑기권을 추가 제공한다.

에이블리 관계자는 "에이블리가 8주년을 맞아 보다 많은 이용자가 혜택과 다양한 행사를 즐길 수 있도록 이번 메가세일을 기획했다"며 "앞으로도 8년 동안 쌓아온 운영 노하우를 바탕으로 차별화된 이커머스 경험을 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.