에이블리, 첫 자체 PB '바이블리' 출시

에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리는 첫 자체 뷰티 브랜드 '바이블리'를 출시한다고 20일 밝혔다. 패키지와 제품력을 앞세워 가성비를 중시하는 1020 잘파세대 공략에 나선다.

'바이블리'는 에이블리의 첫 뷰티 자체 브랜드(PB)로, 플랫폼에 축적된 1020 유저의 고객 행동 데이터를 기반으로 탄생했으며, 하루 평균 4억 건의 데이터를 바탕으로 취향·구매·리뷰를 분석해 실제 수요를 반영한 상품을 선보였다.

유통 구조와 패키지를 효율화해 합리적인 가격을 구현하고, 1020 유저들의 피부 고민을 반영한 제형과 트렌디한 미감의 패키지로 구성됐다고 회사 측은 설명했다. 새롭게 선보이는 바이블리는 에이블리 앱에서 단독으로 만나볼 수 있다.

(사진=에이블리)

첫 라인업은 데일리 메이크업 제품 2종으로 구성됐다. '달쿠션'은 1020 소비자의 주요 피부 고민인 트러블, 흔적 등 결점을 보정하고 보름달처럼 연출해 주는 제품이다. 커버력과 밀착력을 강화해 유분기가 고민인 고객도 완성도 높은 피부 표현이 가능하도록 했으며, 제품 컨셉에 맞춰 달을 연상시키는 직관적인 패키지 디자인을 적용했다.

'쿠션리필샷'은 에이블리가 처음 선보이는 DIY형 쿠션 리필 키트로, 브랜드에 관계없이 어떠한 쿠션이든 새것처럼 다시 사용할 수 있도록 고안됐다. 파운데이션 용액이 담긴 주사기 형태의 ▲주입 용기와 ▲함침 스펀지 ▲전용 집게 등으로 구성됐다. 기존 쿠션의 스펀지를 제거한 뒤 파운데이션 용액을 채우고, 새 스펀지를 장착하는 교체 방식을 적용했다. 내용물만 보충해 케이스를 재사용할 수 있어 반복 구매에 따른 비용 부담을 낮춘 것이 특징이다.

이어 오는 6월에는 '3.3 마스카라'를 출시할 예정이다. 해당 제품은 3개를 하나의 패키지로 구성해 '1개 가격에 3개'를 제공한다. 사용 기간에 최적화된 용량(3.3g)으로 세분화해 실용성을 높였다. 주기적으로 교체하는 칫솔처럼 마스카라도 매달 한 번씩 새 제품으로 바꿔 사용해 언제나 용액이 굳지 않은 상태를 유지할 수 있도록 기획한 점이 핵심이다.

향후 라인업 확장도 추진한다. 에이블리는 PB 상품군을 다양하게 확대해 나가고 입점 브랜드와의 협업을 통한 뷰티 상품 기획과 패션 카테고리와 연계한 상품 전개 등 플랫폼 강점을 반영한 다양한 시도를 이어갈 방침이다.

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바이블리 출시를 기념해 오는 22일부터 내달 10일까지 두 차례에 걸쳐 대규모 기획전을 진행한다. 오는 22일부터 28일까지 열리는 1차 기획전에서는 출시 기념 쿠폰을 통해 최대 50%의 할인을 제공한다. 해당 기간 고객은 '달쿠션'을 1만4000원대, '쿠션리필샷'을 1만1000원대의 특별가에 구매할 수 있다. 이어 내달 4일부터 10일까지 2차 기획전을 실시할 예정이다.

에이블리 관계자는 "바이블리는 플랫폼에서 축적한 고객 데이터를 바탕으로 실제 수요에 맞는 상품을 구현한 브랜드"라며 "레드오션으로 평가되는 뷰티 시장에서도 차별화된 니즈를 반영해 높은 수준의 제품력을 바탕으로 가격 경쟁력까지 갖춘 상품을 지속 선보여 나갈 것"이라고 말했다.